Debat: Projektmageren

Borgmesterens nytårstale kammer over af selvtillid, men for vi andre nede på gulvet er der ingen grund til at råbe hurra.

Pengene i kommunekassen er smidt ud til meningsløse projekter. For eksempel Klimabyen, som er unødvendig, da vi jo får meget lidt regn. Da klimabyen er bygget op på en måde, så der er mange faldgrupper, og vejbelysningen er meget ringe.

Parkeringspladser, som som der der var mangel på, er sparet væk til nybyggeri. Vi har jo parkeringstårnet, men det ligger så langt fra butikkerne, så de ældre og gangbesværede kommer til gå umådelig langt.