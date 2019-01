Debat: Pladsbestilling på borgerservice rammer svage borgere

Lokaldebat: Vi har svært ved at se fordelen ved obligatorisk pladsbestilling til Borgerservice på mail.

Fordelen ligger vel mest hos kommunen i besparelser. Vi har svært ved at se, at det skulle være en fordel for forbrugerne af borgerservice, idet mange af brugerne ikke har computer eller skal have hjælp. I så fald de har det, så bliver det vel en kommunal ansats opgave.

Vi har ikke oplevet lang ventetid, og den spontane benyttelse af Borgerservice er væk ved det nye tiltag.

Vi synes, I lader de svage borgere i stikken.

Svar fra borgmester Hans Stavnsager:

Den obligatoriske tidsbestilling til Borgerservice handler om at sikre, at vi bruger kommunens ressourcer bedst muligt. Som de fleste ved, så var vores budget for 2019 særdeles presset af, at vi på grund af det kommunale udligningssystem mistede et stort millionbeløb i kommunekassen. Vi lykkedes med at lave et budget, hvor vi undgik besparelser i ældreplejen og på børneområdet. Men det betød også, at vi måtte justere på andre områder. Derfor har vi indført obligatorisk tidsbestilling til Borgerservice, da vi på den måde kan tilrettelægge medarbejdernes arbejde bedre - og dermed spare over 400.000 kroner årligt. Jeg vil dog også tilføje, at tidsbestillingen ikke kun er en administrativ fordel. Faktisk vil jeg mene, at det er en forbedret service for mange, at man nu kan bestille tid til Borgerservice - akkurat som man gør hos lægen og tandlægen - og på den måde undgå unødig ventetid i en travl hverdag.