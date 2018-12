Debat: Om den daglige vandalisme, om anerkendelse eller fravær

Lokaldebat: Når man går rundt i byen, bliver man jo på en smertelig måde konfronteret med den daglige vandalisme i form af knuste flasker, plastikbeholder alle vegne, knuste ruder fra reklamer i DSB-tunnelen, den 'lemlæstede' lystfisker skulptur foran lystfiskerforretningen i Havnegade, hvor en hånd er 'amputeret' mm. Dag for dag bløder vores samfund af hærværk. Og nu af mig i fokus: henkastede indkøbsvogne, langt væk fra Supermarkederne.

For et halvt år siden fandt jeg en metalindkøbsvogn fra Kvickly liggende imellem kampestene ved Kulturøens 'nye havn'. Før andre i kådhed smed den helt ud i vandet, bragte jeg den med lidt besvær tilbage til Kvickly og fik som tak for min indsats et kagestykke. Ekspeditricen i bageriet bad mig så, om jeg ikke kunne stille den tilbage udenfor i køen af indkøbsvogne. Der gjorde jeg gerne og - bingo - fik så til min overraskelse 20 kroner - som kommer frem, når man forbinder vognen med de andre vogne. Strålende af glæde viste jeg hende i bageriet den mønt - en rigtig solstrålehistorie.

Den begivenhed og venlighed af Kvicklys folk in mente, fandt jeg så sidste fredag en indkøbsvogn fra Rema smidt ind i ligusterbuskene ved Fakta. Jeg bestemte mig for at bugsere den til Rema i stedet for at gøre dem opmærksomme på, at der ligger en vogn fra dem. Så sparer de jo tid, som de kan bruge i deres forretning. Men min venlighed faldt hos Rema slet ikke i god jord som hos Kvickly. Iskoldt afviste to medarbejdere fra butikken at sige tak og give mig en lille anerkendelse for indsatsen i form af slik, kage mm.

Forbløffet over den afvisning bestemte jeg mig så at aflevere indkøbsvognen igen der, hvor jeg fandt den - ved Fakta. Det sagde jeg til dem og gik så ud af butikken. Til min store overraskelse blev jeg tiltalt af to andre medarbejdere fra Rema tæt ved indgangen til tunnelen, som råbte og skreg: "Det er vores ejendom, vi melder dig til politiet - du skal ikke stjæle vores vogn!".

Øjensynligt var de ikke blevet informeret af deres kolleger, at jeg havde i sinde at aflevere vognen igen der, hvor jeg fandt den. Det blev altså nu helt grotesk. Nu var jeg pludselig en tyv. Jeg gav slip og sagde bare: Jeg vil tale med jeres chef om begivenheden om den kæmpe forskel i behandlingen af mig, som viser borgeransvar, er miljøaktivist. Hos Kvickly en solstrålehistorie og hos Rema en iskold afvisning med efterfølgende håndgemeng om en indkøbsvogn.

PS. samtalen med en ung og dynamisk chef, nu mandag, førte bare dertil at vi begge grinede over den groteske situation. En tak fik jeg ikke.

Købmand i Rema 1000 i Middelfart, Jesper Møller, siger følgende til ovenstående:

- Vi giver ikke varer eller lignende som tak for hjælpen. Vi siger selvfølgelig tak, og det sagde jeg også til ham. Vi har heldigvis mange kunder, som er flinke og kommer tilbage med vores ejendomme, og det er vi glade for.