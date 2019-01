Debat: Nej tak til nyt butikscenter på Jernvirkegrunden

Lokaldebat: Planerne om etablering af et nyt butikscenter i nærheden af den nye busholdeplads uden for bymidten har vakt berettiget debat og kritik. Kommunen har inviteret til borgermøde om planerne for den tidligere Jernvirke-grund, tirsdag den 8. januar klokken 17 til 19 i byrådssalen på Faaborg Rådhus. Vi håber, at mange vil deltage og give deres synspunkter til kende.

By og Land Faaborg og Omegn mener, at det er en forkert vej at gå, idet det vil indvirke negativt på handelslivet i midtbyen, der allerede er præget af tomme butikker. I den forbindelse burde "Herregårdscentret" i den modsatte ende af Faaborg være et skræmmebillede. Det rummer forretninger, klinikker, bibliotek og apotek, der burde være naturligt etableret i midtbyen - til gavn for handelslivet.

I kommuneplanen og Masterplanen for Faaborg (2008) er den tidligere Jernvirke-grund (i dag Sylvest Trading) udlagt til bynære boliger. Dette ville kunne skabe en bedre sammenhæng mellem midtbyen og det attraktive, gamle boligområde på Østerbro. Begge områder vil trafikmæssigt blive betjent af de nye buslommer, der gerne skulle bringe flere borgere ind til handelsgaderne og ikke til endnu et fejlplaceret, uskønt butikscenter.