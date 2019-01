Debat: Når civilsamfundet løser fællesskabets opgaver

Jeg bliver simpelthen så glad, når mennesker som rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Stokholm sammen med en række lokale frivillige gør det muligt, at også Roda og Ruwaydas søskende kan fortsætte deres skolegang.

Det er vigtigt, fordi vi dermed når en markant skillevej, som det er værd at lægge mærke til. En skillevej, hvor vi bliver flere og flere, der ikke længere kan se passivt til, når vi oplever, at mennesker i Danmark behandles uretfærdigt.

Den somaliske familie i Nyborg er et eksempel på, at den grænse er nået. Modstanden mod behandlingen af børnene på Sjælsmark er et andet aktuelt eksempel. De er begge to også eksempler på, at lokalsamfund og borgergrupper har fået nok af den måde, det danske samfund behandler bestemte grupper af mennesker på.

Som tilfældet er med familien i Nyborg, kan man godt blive i sine kendte og trygge omgivelser, hvis ellers civilsamfundet træder til og hjælper, når familien ikke længere må forsørge sig selv og ikke kan få økonomisk hjælp fra kommunen.

Det er helt uforståeligt for mig, hvorfor man skal leve bag hegn og hvorfor man skal overvåges af kriminalforsorgen på Sjælsmark, når man ikke har fået sit asyl forlænget. Uforståeligt, hvorfor børn skal fratages deres dagligdag, deres skolegang og deres kendte liv samtidig med, at forældre skal umyndiggøres i forhold til at forsørge sig selv og sin familie.

Når man i Nyborg hjælper, som man gør med familien Abdisalan, så viser man på smukkeste vis, at det danske samfund er meget mere end begrænsninger og skræmmekampagner. Vi er nogle gange også et samfund, der bygger på stærke tillidsfulde fællesskaber og det er her civilsamfundet for alvor viser sin styrke. Der er værd at glædes over.