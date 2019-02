Debat: Munkebo er der, hvor skraldet læsses af

Fy for pokker for et byråd.

Kerteminde skal - uanset omkostninger - være hovedbyen i kommunen, turistbyen,"perlen".

Munkebo er der, hvor skraldet læsses af, og sådan har det været siden sammenlægningen.

Borgmester Kasper Olesens standardsvar: Vi skaffer arbejde og gør intet ulovligt. Det er vi mange, der efterhånden betvivler.

Næsten hele Munkebo er og har været generet voldsomt af udbygningen af havnen. Bump, som høres ind i husene fra spunspæle, der slås ned hele ugen - også lørdag/søndag. Beboerne skal bare acceptere det, da det ikke er ulovligt. De skal acceptere støjen fra vindmøllerne, for de er ikke ulovligt opsat, siger borgmesteren.

En "klovn" i Svendborg foreslog censur på avisen/medierne for at stoppe kritik, som sinkede udviklingen. Han havde andele i vindmøllerne. Speedwaybanen i Munkebo har stor kvalitet for de unge, som de ikke har andre steder på Nordfyn, men det vil man ikke støtte med det nødvendige fra kommunen. Man er ligeglad med, om det er der. De får ikke en krone - i stedet for som foreslået for nogle år siden på et borgermøde - udbygge det til et værested for de unge, der vil rode med deres knallerter. Der kunne det ske under kontrollerede forhold. De burde sige tak til Jan O. for, at han gider. Tænk jer om.

Havnen larmer mere hele døgnet, end speedwaybanen nogensinde har gjort i få timer om året. Måske skulle man følge det gamle ordsprog: Skomager bliv ved din læst. Bonden passer sin gård, og læreren passer sin skolegang - eller bare passe sig selv og få kommunen under administration og komme på ret kurs igen.