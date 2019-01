Debat: Munkebo er blevet en losseplads

Læserbrev: Knud Skov Ahrnkiel foreslår, at der sættes toilet op på Munkebo bakke, så man undgår at se turgæster rende rundt med krydsede ben, til de finder et træ og forarger, hvis nogen kommer forbi.

Man rev hele den firlængede gård ned, selvom hovedhuset kunne være sat i stand for et rimeligt beløb. Nu ved man bare ikke rigtigt, hvad man skal med området.

Kasper Olesen og Jesper Hempler mener en god tone og dialog løser problemerne. Bare det er på deres præmisser.

Kasper Olesen har en standardsætning, når noget ikke passer ham: Vi har ikke gjort noget ulovligt. Og så er den ikke længere. Den har vi hørt tit under valgkampen.

Jesper Hempler er irriteret over, at medierne kommenterer og ikke altid skriver til deres fordel, så det burde stoppe. Kig i en ordbog. Så hedder det ikke socialt, men diktatorisk - som direkte oversat til dansk er dumhed.

Munkebo er blevet en losseplads. Fayard flyttede fra Fredericia, fordi der var vrøvl med støj og forurening fra omkringboende, så velkommen til Munkebo.

H.J.Hansen støjede og svinede i Odense, så velkommen til Munkebo. Energi Fyn ville gerne have fingre i 68 millioner fra staten i støtte til vindmøller. At de støjer, og til dels ødelægger fuglelivet, er ok for de herrer. Så velkommen til Munkebo.

Ingen her i Munkebo tror på noget positivt fra byrådet. Sidst stunt var at ødelægge speedwaybanen for de unge, og for Jan O. der ville noget for dem.

Til Knud Skov - en rigtig god ide, og du er en øjenåbner, men service og sund fornuft er vist ikke den stærke side der, men rart for os her, at nogle taler Munkebos sag, når det gælder det byråd.