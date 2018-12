Debat: Lav en skole for de mange

Skoleområdet i Middelfart kommune er en saga, der heldigvis ser ud til at fortsætte i lang, lang tid endnu. Rigtig mange interesserede aktører - elever, forældre og medarbejdere - nægter at acceptere den givne virkelighed og blander sig med deres erfaringer fra deres virkeligheder.

Søndag den 9. december kunne man her i avisen læse det hidtil mest progressive og spændende indspark i debatten til dato. Forslaget om en samlet skolestruktur for tre middelfartskoler. Ikke overraskende kom forslaget fra tre pragmatikere - forældre til børn i skolealderen. Tankerne kom fra og for virkelighederne.

Idéerne om at beholde de nuværende skolematrikler, men invitere kulturinstitutionerne indenfor, samt gentænke kvalitetsbegrebet i folkeskolen, vækker en optimisme i mig, som jeg ikke har følt længe. Kombinerer man idéerne med videreuddannelse og tid til personalet, tror jeg, vi er på rette vej.

Den danske folkeskole befinder sig i dag en kulturel virkelighed, hvor børn fra boglige hjem i høj grad belønnes, og det er ikke bare trist - det er tragisk!

Men virkeligheden er ikke fastlåst - og det er fremtiden heller ikke. I fællesskab kan vi skabe en bedre verden.

Jeg er forælder til to små unger på henholdsvis et og tre år, som jeg i første omgang havde tænkt holdt langt fra folkeskolen, da institutionen i de senere år har lagt for meget vægt på test, prøver og popsmarte udtryk.

Trods min pacifisme, griber jeg næsten min revolver, hører jeg udtryk som "evidens", "målstyret undervisning" og "synlig læring".

Kan vi i Middelfart skabe en anden virkelighed, hvor mange fagligheder mødes og testtyranniet udfordres, ser jeg mig gevaldigt udfordret på familiens skolevalg, fordi vi med bredere profiler, veluddannede medarbejdere og rum for læring kan skabe skoler for de mange.