Debat: Konsekvensen ved en genbrugslukning kan let blive starten på en nedadgående spiral

Lokaldebat: Et af de mange vigtige emner på borger-og byrådsmødet, der mandag eftermiddag var flyttet til Gelsted Skole, var vores lokale genbrugsstation, som indgår i en større kommunal plan til en mere ligelig fordeling over hele kommunen.

Konsekvensen ved en lukning kan let blive starten på en nedadgående spiral for SuperBrugsen, Gelsted Slagteren samt XL-Byg, da adskillige kører på genbrugsstationen og køber ind samtidig.

Skal man i fremtiden til henholdsvis Ejby eller Nørre Aaby for at komme af med forskellige former for affald, er jeg bange for at indkøbene også bliver gjort der.

Ligeledes er den tilknyttede genbrugsbutik, som køres af frivillige, et mønstereksempel på cirkulær økonomi.

Vi sorterer og afleverer, og de genanvendelige ting bliver solgt i genbrugsbutikken, og overskuddet går til de lokale foreninger. Det bliver til cirka 150.000 kroner på årsbasis, som de vil gå glip af.

Disse vigtige ting for et lokalsamfund må nødvendigvis tages med i de fremtidige betragtninger ang. omstrukturering af genbrugsområdet. Selv bor jeg på Wedellsborghalvøen, hvor mange bruger Gelsted som primær by i hverdagen.