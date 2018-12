Debat: Kommunen sparer jo alligevel på de ældre

Lokaldebat: Faaborg-Midtfyn Kommune meldte flot ud: Vi sparer ikke på ydelser til de ældre i kommunen næste år.

Underligt de glemte at fortælle, at de vil spare knap to millioner kroner i 2019 på:

1. Genoptræning.

2. Vedligeholdelsestræning.

3. Heldagstilbud.

Otte medarbejdere er sagt op.

Kommunen vil gerne slå sig op som en demensvenlig kommune. Man kan ikke blæse og have mel i munden samtidig. Det vil gå ud over de demente og andre svage borgere. Der kommer færre hold, og træningssteder skal skæres væk.

Jeg vil tro, de tager de små træningssteder, hvor der ikke er så meget plads. Medmindre der findes nogle lokalpolitikere, der vil kæmpe for de små steder.

En helt anden ting er, at man ikke inddrager de personaler, der har sit daglige arbejde med borgerne. Skrivebordsarbejde.

Alle ved jo, det er bedre at forebygge end at helbrede. Det vil koste kommunen flere penge i sidste ende.

For mange er det ugens højdepunkt at komme til gymnastik, efterfølgende en halv times socialt samvær, hvor man drikker kaffe, som man selvfølgelig betaler selv.

Hvis kommunen i samarbejde med personalet, der har fingrene i bolledejen, nåede frem til fælles mål, var meget opnået.