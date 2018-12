Debat: Invester i børnene og vores folkeskole

Følgende er et udtryk for personlige oplevelser og holdninger. Jeg er lærer i Middelfart kommune. Derudover er jeg forælder i Middelfart kommunale skoletilbud. Faktisk er min mand også folkeskolelærer. Der var naturligvis ingen tvivl om, at vores børn skulle være en del af den danske folkeskole, hvor ikke kun fagligheden, men også elevernes trivsel er en stolthed. Et sted, hvor vi, både personale og elever, løfter i flok. Værdier, vi ønsker for vores børns skolegang.

Som lærer er jeg frustreret. Jeg vil være med til at løfte. Være med til at gøre en forskel for vores børn og unge. Både dem, der kræver ekstra faglig støtte. Dem, der oplever, at livet kan gøre ondt og har brug for ekstra omsorg. Og naturligvis dem, der har brug for ekstra faglige udfordringer. Men med et stigende antal opgaver og atter beskårede ressourcer, virker det efterhånden umuligt. Jeg er omgivet af kompetente, kærlige og ambitiøse kollegaer, der brænder for deres job. Desværre er vi efterhånden nået et punkt, hvor dette ikke længere er tilstrækkeligt. Hverdagen føles som en kamp for overlevelse. Men folkeskolen skal ikke kun overleve, den skal udvikles og udfoldes - og det kræver ressourcer.

Som forælder er jeg bekymret og utryg. Hvilken skole vil jeg i fremtiden lægge barn til? Jeg frygter, at det i hvert fald ikke er en skole, der fortsat kan tilgodese alle de værdier og løfter, der var udgangspunktet for vores valg af folkeskolen. Mine kollegaer og jeg skal nok klare os. Enten i folkeskolen eller et andet sted. Taberne bliver desværre vores børn og unge.

Kære politikere; vores børn og unge er vores råstof. Invester i dem og vores folkeskole.