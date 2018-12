Debat: Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke Morten Weiss-Pedersen

Man skulle ellers tro, at Morten Weiss selv mener at have den evne at kunne spå om fremtiden. I hans læserbrev, kritiserer han Venstre for deres forslag til at bedre økonomien på skoleområdet, og spår, at børnetallet vilstige om nogle år i midtbyen, så elevtallene igen vil vokse på byskolerne.

Hvis Morten Weiss´ spådom om fremtiden skal holde stik, skal forældrene i midtbyen i gang med at producere nogleflere børn, som kan springe direkte ind i skoleverdenen, for statistikkerne på området viser nogetandet. Den nuværende byggeaktivitet i bymidten er målrettet/udlejet/solgt til en majoritet af andetend børnefamilier, og det ved Morten Weiss godt.Morten Weiss mener, det er bedre at ændre skoledistrikterne, så skolebørnene skal cykle ind tilbyskolerne udefra. Er trafiksikkerheden bedre for de børn?Morten Weiss spår også om, hvad Venstre vil i fremtiden. Han skræmmer forældre og elever påoplandsskolerne med, at deres skoler står for tur næste gang.Det er IKKE Venstres intention.

Googler man derimod skolelukninger i Middelfart toner Morten Weiss-Pedersen frem med flereartikler om, at netop han var parat til at lukke både Båring, Fjelsted-Harndrup og andreoplandsskoler. Det grænser til det usmagelige at pådutte Venstre noget, som han selv, i sin tid, varforegangsmand for.Morten Weiss-Pedersen skriver at løsningen er en anden? Kunne han blive lidt mere konkretomkring økonomien? Lige nu fyres der lærere. Er det den vej Morten Weiss-Pedersen vil gå denæste år? Hvad vil andre? Skal man skele til forslaget fra de tre skolebestyrelsesformænd på Østre,Vestre og Lillebælt skolerne?

Alternativt er der Venstres forslag, som ja rammer ind i folks følelseromkring Middelfarts ældste (og mest slidte) byskole, men som modsat vil generere nogetøkonomi, der kan arbejde for hele skoleområdet i Middelfart, så lærerfyringer kan undgås.