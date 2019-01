Debat: Hvem styrer Kerteminde Kommune

Læserbrev: Inden Kerteminde Kommune fik en direktion og kaldte sig en koncern, var det det valgte byråd, der styrede kommunen.

Sager blev behandlet i fagudvalg og blev sendt videre til økonomiudvalg og byråd med en politisk indstilling.

Embedsværket forberedte og belyste sagerne, men kom ikke med indstillinger. I dag kommer direktionen med indstillinger til fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, d.v.s.ingen politiske indstillinger blot et nik, at man følger direktionens indstilling. Teknik og miljøudvalget har lige besluttet at være positiv overfor et butikscenter på Ndr. Ringvej stik imod direktionens indstilling. Så spørger jeg mig selv: Hvad forstand har direktionen på, om et butikscenter kan placeres på Ndr. Ringvej? Ingen i direktionen bor i byen og foretager vel heller ikke deres handler i Kerteminde. Det er blot et eksempel på, at byrådet burde gå meget mere ind i sagerne og ikke overlade de fleste indstillinger til direktionen. Sjovt, at det er en "gammel" embedsmand, der har den holdning.