Debat: Hvad er planen med de usolgte udstykningsgrunde i Båring?

Lokaldebat: Middelfart er i toppen blandt kommuner med høje klimaambitioner. Blandt de 100 bedste klimaprojekter i Danmark, deltager Middelfart med seks projekter. Det er virkelig skønt at bo i en kommune med så seriøse klimaambitioner.

Her i Båring har vi lagt jord til et af de seks klimaprojekter, nemlig udstykningen på Sejerøvej, den med vertikal jordvarme. Der findes en god Youtube-video (lavet af Middelfart Kommune, red.), som fortæller om projektet, og at udstykningen var godt besøgt af lokale borgere, den dag videoen blev optaget.

Desværre er ingen af grundene blevet solgt men har ligget ubebygget hen på Sejerøvej siden efteråret 2016. Prisen på grundene blev sat 100.000 kroner ned i august sidste år, men det har ikke medført salg. Det er rigtig ærgerligt for Båring, at vi har en udstykning liggende sådan lidt spøgelsesagtig hen.

På den modsatte side af udstykningen, væk fra byen, ligger en stor svinefarm. Det har den gjort i årevis, og det har alle altid vidst at den gør, hvilket sagtens kan påvirke interessen og købelysten i en negativ retning, på samme måde som minkfarme ofte gør.

Jeg tror på, at mange børnefamilier godt kan se ideen med klimaudstykningen, men ikke med det sted den blev placeret, hvilket er ærgerligt for en landsby, der gerne vil have flere børnefamilier ind i byens stærke fællesskab.

Fra mit perspektiv er det endnu mere ærgerligt, fordi intentionen med at bygge klimavenligt er helt rigtig. Jeg ser gerne, at alle nybyggerier i Danmark bliver bygget med et lavt klimaaftryk, som vores eget rådhus i Middelfart er et virkelig fint eksempel på.

Hvilke tanker har I mon gjort jer i det politiske udvalg og i forvaltningen om, at udstykningerne stadig ikke er solgt? Håber I stadig på, at der kommer købere? Eller hvilke andre planer har I mon med grundene på Sejerøvej?

Det tænker jeg vi gerne vil høre mere om her i Båring.