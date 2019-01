Debat: Fokus på opgaven mangler

Læserbrev: Debatten raser om Yvonne Rasmussens facebook-opslag om Dorte Dabelsteen og den deraf følgende politianmeldelse.

Hvis Dorte Dabelsteen mener, det er ærekrænkende, forstår jeg ikke, hun ikke selv anmelder sagen - reelt er sådanne udtalelser jo ikke en kommunalsag eller en politisag, men en privatsag, der skal føres som et privat søgsmål.

Når man desuden ser på kommunens øvrige problemer, hvor den jo reelt er ved at kaste håndklædet i ringen rent økonomisk, så forstår man slet ingenting.

Hvorfor fik Dabelsteen egentlig en million i fratrædelse? Hvorfor undersøgte kommunen ikke anklagerne, inden de skred til trusler og anmeldelser?

Der er jo andre borgere, der bakker op om opfattelsen af Dabelsteen. Var det ikke snarere det, kommunen burde - fokusere på at drive kommunen og levere en god service og ikke jage borgere, der føler sig kørt over?

Ifølge avislederen af Peter Hagmund-Hansen vil en sammenlægning give fynske kommuner en særdeles stærk økonomi - men hvorfor skulle en sammenlægning gøre politikerne bedre til at fokusere på kerneopgaverne og glemme fnidderet og fjerne ressourcespildet? Alt tyder jo pt. på, at det modsatte sker, når offentlige instanser bliver for store.