Debat. En kæp i hjulet

Lokaldebat: Som så mange andre er jeg frustreret over de besparelser, der er vedtaget i Assens Kommune, og som bl.a. går ud over vores ældre medborgere.

Jeg betragter mig selv som en del af hr. og fru Danmark med nogenlunde styr på mit liv, som løb ihærdigt afsted i mit eget lille private hamsterhjul. Men pludselig var der nogen, der stak en pind i mit hamsterhjul. Assens Kommune har besluttet at nedlægge daghjemmene i hele kommunen.

Min mor er dement, og hun bor alene i sin lejlighed i Aarup. Hun har tre dage i daghjemmet, og hun elsker at komme der. Min mor kan fra 1 januar nu sidde hjemme alle ugens dage, hvis ikke vi som pårørende arrangerer noget andet. Der kan jo sagtens være dem, der tænker, så kan I jo bare gøre det, og ja, det kan vi, hvis vi har mulighed for at tage fri eller har adgang til telefonerne i åbningstiden og har den fornødne tålmodighed, når køen er uendelig lang inden vi får forbindelse.

Er det rimeligt, at vi som pårørende både skal gøre rent og sørge for vores ældres sociale liv, efter de har betalt til vores samfund hele deres voksne liv?

Jeg ville elske, hvis jeg kunne besøge min mor for at hygge om hende, og ikke fordi det er tvingende nødvendigt for, at hendes verden hænger sammen.

Jeg er flov og ked af den måde, vi som samfund siger tak for indsatsen til de ældre.

Jeg vil opfordre alle hr. og fru Danmark, som stiltiende ser til at forholdene for vores ældre, børn og andre svage bliver ringere til at tage bladet fra munden og sige fra.