Lokaldebat: Overskriften er fra en artikel med borgmesteren i fredags. Ja, men det er kommunens uansvarlighed, der skriger til himlen.Jævnfør nævnte artikel kan kommunen miste 37 millioner kroner, som man allerede har budgetteret med.I erhvervslivet tager vi ikke ordrer til indtægt, før de er sikret.

Den 24. september orienterede kommunaldirektør Tim Jeppesen om, at budgettet ville blive overskredet med 35 million kroner, en lille bagatel (iflg. TJ) på 0,023 promille, hvilket ved nærmere efterregning af undertegnede, viste sig at være 2,33 procent.Ifølge. T.J. kan kommunen blive straffet af staten for denne overskridelse.Med ovennævnte har kommunen en usikkerhed på 72 millioner kroner, altså ikke mindre end 4,8 procent af kommunens totalbudget.

Jeg henviser til mit læserbrev fra den 2. december, hvor jeg postulerer, at kommunen tager beslutninger til dumpekarakter, hvilket forårsager, at kommunen fremstår som ikke tilflytter/turistvenlig.Jeg stillede i dette læserbrev nogle spørgsmål, som i højeste grad ville have interesse for alle. Derfor anmodes borgmesteren og kommunaldirektøren om at besvare spørgsmålene.

- Har kommunen klare, realistiske mål med handlingsplaner på de områder, hvor kommunerne bliver målt indbyrdes?- Hvor meget koster det i 2017 og 2018, at vi ligger over landsgennemsnittet på 15,3 procent i sygefravær?- Har vi en vinderkultur indenfor erhvervs/udviklingsfremme? - Vær dog realistiske med det alt for lille befolkningsgrundlag. Vi har kun cirka 23.756 indbyggere, som aldrig vil kunne sikre en økonomisk stabilitet.Tag, jo før jo bedre, en dialog med Odense og/eller Nyborg om en arbejdsplan for en kommunesammenlægning !