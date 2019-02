Debat. Det er svært at tale Assens op

Lokaldebat: Vi taler gerne Assens "op", når chancen byder sig. Men det er svært, når vi oplever konsekvenserne af de voldsomme besparelser på social- og sundhedsområdet, der udspiller sig.

Vi oplever ældre, der har fået nedsat standarden for rengøring til hver 5. uge. Helt generelt og ikke med baggrund i en konkret individuel vurdering, som serviceloven ellers påbyder, men med henvisning til nødvendighed, fordi kommunens økonomi er under pres.

Vi oplever hjemmehjælpere, der græder efter arbejdsdagen, fordi de er nødt til at udføre deres job langt under niveauet for menneskelighed.

Vi oplever ældre, der nu generelt kun får foretaget lægeordineret hudpleje. Omsorg, som at hjælpe en ældre borger med at få creme på et sår, indgår ikke længere i hjemmehjælperens arbejde.

Det byder kommunen ældre borgere, som har levet et langt liv, hvor de har ydet til fællesskabet og været med til at skabe vores velfærdssamfund.

Borgmesteren forklarer besparelserne med manglende kommunal refusion og ekstraordinære tilskud. Det er kun den halve sandhed. Den anden halvdel skyldes politisk prioritering af byrådets flertal fra V, K, R og SF. Et flertal, der alene står bag budgetaftalen 2019 og den skæve fordeling af økonomien på hovedområderne, hvor social- og sundhedsområdet skulle bære næsten halvdelen af besparelserne.

Det kan og vil Socialdemokratiet ikke være med til.

Når flertallet V, K, R og SF lægger deres kompromisløse aftaler på hylden og inviterer til et bredt samarbejde i byrådet på et mere menneskeligt og retfærdigt grundlag, så er Socialdemokratiet klar.