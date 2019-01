Debat: Brug skoleundersøgelsen positivt

Læserbrev: Herligt - endelig kan man læse en positiv artikel om en af kommunens skoler i dagens avis - endda en af landets bedste skoler, nemlig Nymarken Skole og Børnehus. (Artiklen fra den 25. januar omhandler den nye skoleundersøgelse fra Cepos).

Som tidligere formand for skolens bestyrelse glæder det mit "gamle" hjerte, især da det ikke er første gang, skolen bliver omtalt og fremhævet som en af de bedste, når der bliver foretaget forskellige målinger af landets folkeskoler.

Men det irriterer mig, at formanden for kommunens børne-, unge- og uddannelsesudvalg ikke har flere rosende ord tilovers for skolen end blot at glæde sig.

Det irriterer mig også, at skolen gang på gang er i søgelyset, når der skal spares penge i kommunen. Måske skulle man kigge andre steder hen.

Man bliver også harm, når en vellidt skoleleder pludselig og uden varsel forlader skolen.

Jeg ved godt, at undersøgelsen ikke er lavet i går, og jeg ved også godt, at en undersøgelse ikke kan stå alene. Men brug det nu lidt positivt. Et eller andet må de jo kunne, og et eller andet gør de godt, ellers ville skolen ikke figurere øverst i undersøgelserne.

Derfor håber jeg, og jeg vil gerne appellere til, at kommunens embedsmænd og kommunens politikere vil bakke op om skolen og dens ansatte, så der kan blive skabt lidt arbejdsro. Skolens personale udfører hver dag et kæmpe arbejde for vore børn og unge. I øvrigt tror jeg, det gælder for de fleste af kommunens skoler. Dette arbejde skulle nødig ødelægges og gå tabt.

Husk også på, at det er her, hele vores fremtid skal opbygges.

En god skole med mulighed for børnepasning og gode og sunde fritidsinteresser i hal og på boldbaner er endvidere en vigtig faktor for, om familier ønsker at bosætte sig i et område.