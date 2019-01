Debat: Bliver Kulgrunden til en spøgelsesby...?

At der bliver bygget lejligheder i Middelfart, er kun godt for vores kommune. Det er med til at øge bosætningen, skabe arbejdspladser og øger handlen i Middelfart by.

Man må undrende spørger sig selv om, hvordan ejerlejligheder til en pris imellem 4 og 10 millioner kan være lettere at sælge end de lejligheder på Nytorv, der koster noget mindre. Lejlighederne på Nytorv, der i over fire år stod tomme og til sidst måtte lejes ud.

Som tilflytter fra Odense kan jeg huske hvordan man solgte det store Vesterport center, som det nye Rosengårdscenter. Det viste sig hurtigt, at det var tomme ord og igennem rigtig mange år, stod den store hvide bygning tom hen og forfaldt.

Jeg kan være bange for, at man er ved at begå samme fejl i Middelfart, og jeg kan frygte, at Kulgrunden bliver til en spøgelsesby i centrum af Middelfart.

Om Middelfart har brug for luksus ejerlejligheder i syv etagers højde, er jeg ikke sikker på. Måske familie rækkehuse i to etager, med fælles legeområder, vil kunne tiltrække flere nye borger til Middelfart.

Jeg håber at byrådet lever op til deres ansvar og ikke bare ændre lokalplanen som en selvfølgelighed, hvilket man let kan få indtrykket af, når man læser artiklerne på Fyens.dk