Debat: Allan Holm er på glatis - lige som sidst

Læserbrev: Allan Holms påstand, om at der ikke findes dokumentation for, at stråling fra trådløs teknologi kan give sundhedsskader, er som at påstå, at Jorden ikke roterer. At Allan Holm så kan grave forskning frem, som viser andre resultater, er noget helt andet. Det er ikke det samme som, at anerkendt forskning på området ikke eksisterer.

Det seneste store studie på området, NTP-studiet fra USA, viste sammenhæng mellem 2G og 3G, DNA-skader, lav fødselsvægt, forstadier til kræft og kræft. Forskningen forløb over 10 år og kostede over 100 mio. kr.

En international appel vedr. stop for 5G på baggrund af et bredt funderet sundheds- og miljøperspektiv er indtil videre underskrevet af 31.291 verdensborgere, hvoraf flere internationale forskere er i blandt. Denne appel understøttes også af valid forskning. Appellen er sendt til FN, EU, WHO og alle verdens regeringer.

Allan Holm har ret i, at protester i USA imod 5G bl.a. også handler om privat ejendomsret. Har man dog en dybereliggende viden om spillereglerne på området, så ville Allan Holm også vide at al fornuft, ordentlighed og retssikkerhed på området mobilmaster er fjernet - også i DK. Man kan som borger ikke klage over, at en mast opsættes i umiddelbar nærhed af ens bolig, lokale skole eller for den sags skyld børnehave med dokumentation i hånden om, at masterne er sundhedsskadelige. Denne ret er blevet os frataget af vores landspolitikere. Derfor må man gribe til andre redskaber. Og det er det som sker i USA, hvor ejendomsretten tages i brug.