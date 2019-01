Cykelsti. Vissenbjerg eller Aarup?

Lokaldebat: I Assens Kommune er der ikke mange penge at slå til Søren med, især ikke når det gælder etablering af cykelstier eller andre foranstaltninger, der kan være med til at sikre de bløde trafikanter.

Lokalrådet for Vissenbjerg har flere gange bedt om, at der etableres cykelstier i vores område, således at især skolebørn får mulighed for sikkert at transportere sig til den centralt placerede skole, men også så andre får mulighed for at få motion på en tryg måde.

Vi er ikke lykkedes med at få penge til noget endnu, og derfor var vi glade for, at kommunen sidste år prioriterede tre projekter, her under en cykelsti i Bred-området og en cykelsti på strækningen på Søndersøvej til rundkørslen, hvis der skulle falde nogle statslige midler af.

Det gjorde der, og derfor havde vi set frem til at disse to cykelstier kunne etableres. Nu lader det så til, at Dan Gørtz, formand for Miljø- Teknik og Planudvalget, ønsker at trække midlerne fra disse to Vissenbjerg-projekter over til det meget dyrere cykelstiprojekt fra Grønnemose til Aarup, uagtet at der ikke er penge nok til en samlet løsning.

Vi i lokalrådet har ikke ekspertise til at vurdere, hvor kommunen vil få mest for pengene, men vi må på det kraftigste opfordre politikerne til at fastholde den prioritering, der blev foretaget sidste år, og da der ikke er kommet nye oplysninger i øvrigt.

Samtidig vil vi opfordre udvalget til at gå i dialog med lokalrådene for at få ideer til eventuelle andre og billigere muligheder for trafiksikring end cykelstier.