Cykelsti. Et spareforslag her og nu

Lokaldebat: Kære Poul Poulsen, mange tak for din reaktion vedrørende mit forslag til besparelse på anlægssiden i Assens Kommune.

Anlæggelse af cykelsti er vel ofte af sikkerhedsmæssige årsager, og jeg forstår fuldt ud ønsket om øget sikkerhed på den krogede vej mellem Aarup og Grønnemose.

Mit indlæg var udelukkende ment som et spareforslag her og nu, for selvfølgelig skal stien da etableres, når der er råd til det.

Det er rigtigt, at jeg er medunderskriver af en lokalråds-henvendelse til MTP, og nu ved jeg også, at brevet ikke er gået tabt.

Desværre er din reaktion den første kvittering for modtagelse, og derfor kan jeg frygte, at brevets indhold allerede vurderes politisk.

Jeg kan da oplyse, at min personlige mening om cykelstien ikke har noget sammenhæng med de trafikale udfordringer i Brylle.