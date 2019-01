Byrådsmedlemmer: Når politiske besparelser gør ondt

Lokaldebat: Vi står bag årets kommunale budget, der forståeligt nok giver øretæver.

Budgettet er en kompleks størrelse, og det eneste, der står lysende klart, er, at det er et budget, der gør ondt. Vi er berørte af besparelserne, men det er byrådets ansvar at bremse et overforbrug. Og nej, uanset hvad du læser af hurtige overskrifter kan "tværgående processer" (er sat i gang), "øget medarbejderinddragelse" (fungerer i MED-organisation på bedste vis) eller "fællesmøde for byrådet" (afholdt ifm. budgetarbejdet) ikke give råd til daghjem, flere pædagoger eller bosteder.

Det, vi begræder mest, er, at besparelserne går ud over flere forebyggende indsatser både inden for social- og skoleområdet. Gavner det økonomien? Nej, men vi har ikke andet valg lige nu. Til gengæld er det her, vi starter med at opprioritere, når økonomien er til det.

Og hvordan vil vi så få råd til at stabilisere velfærden? Særligt borgmesteren arbejder på at få Folketinget til at indse, at de urimelige økonomiske rammer alene lader fordelingen af besparelser tilbage til os lokalpolitikere.

Vi kan ikke forbedre socialområdets økonomi ved fx at nedlægge alle kulturinstitutioner (ja, det har vi hørt foreslået) eller ved at droppe alle anlægsinvesteringer med flere personuheld og et farvel til transportkrævende virksomheder til følge. Vi er nødt til at holde udgifterne i ro gennem overholdelse af budgetter, en øget sundhed og en beskæftigelsesindsats, der gør flere borgere selvforsørgende. Og så skal vi øge indtægterne gennem øget bosætning, turisme og erhvervsfremme. Her spiller nye boligformer og kulturelle fyrtårne en vigtig rolle.

Så kære borgere. Vi forstår og deler jeres bekymring, og vi gør hver dag vores bedste for at forbedre kommunens økonomi og stabilisere velfærden. Vi tager ansvar. Også når det er svært.