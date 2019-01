Byrådsmedlem om udlændingesag: Myndigheders beslutninger skal respekteres og efterleves

Tine Busk fra Alternativet skriver i et åbent brev til mig, at vi på trods af vores politiske uenigheder er enige om, at der ikke er plads til alle verdens flygtninge i Danmark. Det er rigtigt. Og det er selvfølgelig en banal erkendelse, men det er alligevel rart at høre den fra en folketingskandidat fra Alternativet.

For man kan nogle gange få det indtryk, at man fra Alternativets side ikke for alvor synes, at vi skal gøre noget for at bremse tilstrømningen til Danmark. Som DF'er er jeg tilhænger af en stram udlændingepolitik, hvor der kommer langt færre hertil og flere vender hjem igen, så snart det kan lade sig gøre. Det er nødvendigt for at bevare det Danmark, vi kender.

Det kræver blandt andet, at danske myndigheders beslutninger respekteres og efterleves. Det vil sige, at asylansøgere, der har fået afslag på ophold her i landet, skal rejse hjem. De skal ikke blive på Udrejsecenter Sjælsmark i årevis. Og deres børn skal ikke gå i gymnasiet. Heller ikke i Nyborg. De skal rejse hjem. Punktum.

Børn, der opholder sig på Sjælsmark, skal naturligvis behandles ordentligt. Det mener jeg også, at de bliver. Jeg er selvfølgelig med på, at det ikke er fantastisk sted at bo, men det er til syvende og sidst forældrenes ansvar. Det er dem, der tager deres børn som gidsler, i håbet om at få lov til at blive i Danmark. Men de har ingen ret til at være her.

Jeg stiller mig gerne til rådighed for en debat, hvis det er et ønske.