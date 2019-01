Besparelser. Venter I på, at de ældre dør, kære politikere?

Lokaldebat: Kære politikere i Assens Kommune.

Jamen, jamen; Vi er nødt til at spare.

Det er de ord, vi hører, når vi kontakter Assens Kommune ang. besparelserne i hjemmeplejen.

Kære Politikere. Nu har vi fået nok. I sparer på ældreområdet, hver gang der mangler penge i jeres kasse. Til sidst er der ikke en krone til de ældre. Vil i være jer selv bekendt? Ja, det vil I så.

Ingen af jer svarer på diverse læserbreve, eller når vi ringer eller ligger beskeder på telefonen eller ligger en seddel ved sekretæren. Ingen tilbagemeldinger fra jer.

De eneste, man kan komme i kontakt med, er enkelte personer, der er imod de besparelser. Nå vi så kommer i kontakt med jer igennem Facebook-gruppen og fortæller jer, at I har lavet en fejl, ja så bliver præsenteret for svaret; Vi skal spare, og det var det sted, hvor det gør mindst ondt.

Jeg er ganske rigtigt medstifter af Facebook-gruppen 'Assens Kommunes svigt af de ældre'. Det er jeg på grund af, at jeg er datter af en 90-årig dame, der har fået frataget sin livskvalitet grundet af jeres besparelser. Hun har slidt og slæbe hele sit liv, hun har betalt sin skat, og det har hun gjort med glæde med troen på, at hun som ældre ville få en værdig alderdom.

Min mor har dårligt syn og nedsat hørelse, kan kun gå få skridt med rollator, hun kan ikke selv komme uden for en dør uden hjælp og støtte, og skal hun ud af huset, er det i en kørestol. Min mor har været visiteret til rengøring med gulvvask og besøg i dagcenter. Min mor kan ikke se så godt og derfor ikke gøre rent og vaske gulv.

Siden den 23. oktober 2018 har hun ikke fået vasket gulv, og siden den 20 dec. 2018 har hun ikke været i dagcenter.

Hvad angår dagcenteret, så var det ugens højdepunkt, når hun drog afsted hver torsdag. Hun kom hjem og var glad og ved livsmod. De hyggede, snakkede, sang, spillede Uno, spillede petanque, de har kørt ture, fået læst historie og meget mere. Det gav hende og de andre i dagcenteret livsglæde.

Da de ældre fik beskeden, at nu skulle dagcenteret lukkes, så blev de alle meget kede af det. Mange begynde at græde, her iblandt min mor, og så kom ordene fra hende: 'Venter kommunen kun på, at vi ældre skal dø, så de kan spare de penge på os og bruge pengene på alt muligt andet end at beskæftige sig med at bruge penene på, at vi får kan få en værdig alderdom?'

Jeg bliver ked af det og meget såret over, disse ord kunne komme over min mors mund. Tænk, at de ældre får disse ord over deres mund. Livsglæden og livskvaliteten er væk hos min mor.

Dagene er alle ens. Ingen udfoldninger, ingen nye bekendtskaber, da hun kan ikke selv komme ud af bolig uden hjælp. Ingen kontakt ud over mig og hjemmehjælpen, og når det kun er mig, der kommer, kan det jo også blive trist i det lange løb. Hun trænger til nye input fra andre ligeværdige, som hun fik i dagcenteret, og det kan hun ikke få mere, det har I taget fra hende og de andre ældre i Assens Kommune.

Der vil sidde ældre, der vil blive ensomme nu, og med alle de bakterier, som kommer i hjemmene, vil det give en masse indlæggelser, og det er jo det, som i siger, har giver stor omkostninger på ældre området med alle de indlæggelser.

Vil det ikke være bedre at forbygge indlæggelser og få gjort rent med gulvvask og få dagcenteret tilbage?

Så vi kan spare pengene på de indlæggelser, der vil komme på grund af ensomhed og bakterier i de ældres hjem pga. dårlig rengøring. Jeg må så give min mor helt ret. Det eneste, I politikere i Assens Kommune venter på, er, at de ældre kan dø i deres eget skidt og af ensomhed, og så kan I jo spare pengene på de ældre og bruge pengene på noget, I syntes er meget bedre end de ældre.