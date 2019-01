Besparelser. Svar udbedes

Lokaldebat: Under byrådets 2. behandling af budgettet for dette år valgte Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti at stemme imod det eneste budgetforslag, der var fremlagt. De fremsatte ikke engang deres eget budgetforslag. De tre nej-partier mener åbenbart ikke, at kommunen skal have et budget.

På sidste byrådsmøde gentog dette mønster sig. Byrådet skulle behandle reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Forslaget var indstillet af et enigt Social- og Sundhedsudvalg. Den 3. december havde udvalgsmedlemmerne fra Socialdemokratiet og Enhedslisten stemt for kvalitetsstandarderne. Men på byrådets januar-møde stemte de samme personer pludselig imod.

Under byrådsmødet spurgte jeg forgæves om, hvorfor de havde skiftet mening. Jeg spurgte også flere gange om, hvorfor de tre partier ikke ville fremsætte et bedre ændringsforslag.

Men svarene blæser stadig i vinden.