Besparelser. Nok er nok

Lokaldebat: Nok er nok, nu må de uhyrlige nedskæringer på kommunens ældreområde ophøre, og de foretagne besparelser rulles tilbage, hvor det er muligt.

Assens Ældreråd har ved sine mange høringssvar til kommunens budgetter og ældrepolitik givet konstruktive og reelle høringssvar, hvor man har påpeget, at de foretagne besparelser ikke var i overensstemmelse med den vedtagne værdighedspolitik og ikke var i respekt for den enkelte medborgers værdighed og integritet.

Lige lidt har de høringssvar hjulpet, man har fortsat nedskæringspolitikken uden skelen til de store menneskelige konsekvenser det får for de svageste borgere. Borgere, som må have en forventning om hjælp og bistand fra kommunen i de situationer, de ikke selv magter.

Over 2018 er der foretaget nedskæringer på SSU's budgetområde med 48,9 mio. Det fremgår af kommunens oversigtsbilag til budgettet, hvilke konsekvenser de nedskæringer vil få på ældreområdet, ganske uhørte og uværdige reduktioner i serviceydelserne.Er det så slut? Nej, der er mere på vej. Af SSU's dagsorden 3.12.18 fremgår det, at der varsles yderligere opbremsning på 2 procent i 2019, og at merforbruget i 2018 på ca. 45 mio. kroner skal modregnes i de kommende budgetter fra 2019. Disse besparelser vil udelukkende falde på lønninger, hvilket vil betyde en kraftig reduktion af ældreområdets personale, hvilket igen vil få store konsekvenser for både kvalitet og serviceniveau hos den enkelte, som modtager hjælp fra kommunen enten som hjemmeboende eller beboer i plejecenter.

Økonomiudvalget har i december besluttet at foretage en reduktion på 2 procent af servicerammen i 2020-23 til et råderumskatalog. Hvis det går, som det plejer, vil det være ensbetydende med yderligere nedskæringer på ældreområdet. Endnu engang er det de ældre og svageste i samfundet, som skal holde for.

Det er utilstedeligt og må ikke ske.

(Dette er et uddrag af et åbent brev sendt til byrådspolitikerne. Hele brevet kan læses på ældrerådets hjemmeside, red.)