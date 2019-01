Besparelser. Har kommunen styr på økonomien?

Lokaldebat: Der er desværre mange ældre, som er bange for at klage til Assens Kommune, for som de siger: Så tager de jo hjælpen helt fra mig.

Besparelser ved budgetlægning er en ting, men når der i 2018 er vedtaget tre genopretningsplaner, og der tales 14 dage inde i 2019 om yderlige spareforslag, så tænker jeg: har kommunen styr på økonomien?

Allerede ved 1. genopretningsplan i juni er der 98 siders høringssvar. Dem, som skal udføre arbejdet, er presset og kan ikke gøre det på betryggende måde på grund af besparelserne. Byrådet har fine visioner, men forhindrer desværre deres medarbejdere i at udføre dem.

Kvalitetsstandarder har stor betydning for det personale, som skal visitere, men også for borgerne, så de kan se, hvilke ydelser de kan få. For 14 dage siden stod der på kommunens hjemmeside: "er under udarbejdelse". Søger man nu, er den meddelelse slettet, og der er ingen.

Skal de gamle standarder ikke være på hjemmesiden, til der kommer nye?

Det nærmeste, vi kan komme på kvalitetsstandarder, som gælder i dag, er dem fra 2015, som er gældende, til byrådet vedtager nye. Derfor kan jeg ikke forstå, at der i oktober er udsendt breve til borgere om, at deres hjælp sættes ned, når byrådet ikke har vedtaget ændringer i kvalitetsstandarder. I brevene står, at der er partshøring i henhold til Forvaltningsloven. Er alle blevet re-visiteret ved personlig samtale, inden de får brev?

Det håber jeg, for byrådet forringer vel ikke service for borgerne ved med et pennestrøg at skære hjælp af rengøring til hver 5. uge og fjerne gulvvask.