Besparelser. Fyns fattigste skolevæsen

Lokaldebat: Her op til jul, hvor rigtig mange er i fuld gang med julegaveindkøb, kan det konstateres, at der på ingen måde er tænkt på julegaver til skolerne i Assens Kommune. Tværtimod.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af Assens Kommunes budget for 2018 skrev samtlige partier under på følgende formulering: "Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være kendt for at have det bedste."

Siden da er det kun gået en vej. Besparelse på besparelse har ramt skolevæsenet, så Assens Kommune er håbløst bagud i forhold til prioritering af den vigtigste ressource; vores børns uddannelse. Hvis vi blot skal på niveau med de øvrige fynske kommuner, vil det kræve følgende investeringer:

20 mio. kr. (for at nå Odense-niveau)

21 mio. kr. (Middelfart)

23 mio. kr. (Nordfyn)

27 mio. kr. (Faaborg-Midtfyn)

41 mio. kr. (Kerteminde)

60 mio. kr. (Svendborg)

70 mio. kr. (Nyborg)

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Disse tal er uden efterårets massives besparelser. Så alt tyder på, at vi i Assens formentlig har udbygget den absolutte bundplacering.

Skolerne er presset til det yderste. Der er ikke råd til at købe it-udstyr. Det er sparet væk. Den stik modsatte udvikling i forhold til samfundsudviklingen, hvor vi bliver mere og mere digitale. I Assens Kommune kommer skolerne tættere og tættere på at genindføre gammeldags - men dog velafprøvet - teknologi som blyant og papir.

Kære politikere i Assens Kommune, hvordan har I tænkt jer at leve op til jeres egne ord fra budgetaftalen for 2018 om ikke at være kendt for at være Fyns fattigste skolevæsen?