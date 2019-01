Besparelser. Det er uanstændigt

Lokaldebat: Er det værdigt, spørger Evy H. Nielsen i et læserbrev. Nej.

Det er ikke alene uværdigt, det er uanstændigt og direkte uansvarligt.

Jeg skriver her på egne vegne. Er 81 år, bor i eget hus på 110 kvm, er rygopereret, har hjerteproblemer og diverse andre skavanker. Jeg bliv i sin tid visiteret til hjemmehjælp. Til støvsugning og gulvvask hver 14. dag. Det blev så senere sat ned til hver tredje uge.

Jeg har nu modtaget hjemmehjælp efter den nye ordning. 17 minutter hver femte uge. Og ingen gulvvask. Jamen, hvad tænker de mennesker, som har besluttet dette?

Jeg ved, at der ydes adskillige millioner til at nedsætte ensomheden blandt ældre. Men man gør jo det stik modsatte i Assens Kommune. Intet daghjem, hvor ældre kan have nogle hyggestunder sammen med andre. Og hvem inviterer venner såvel som familie indenfor, når snavset flyver om ørerne på dem? Uansvarligt, for hvem tør tage ansvaret for gæster, som muligvis falder på glatte eller fedtede gulve i køkken eller på badeværelse. Bortset fra hvis man selv falder med diverse brækkede lemmer til følge.

Til sidst vil jeg stærkt anbefale diverse kommunalbestyrelsesmedlemmer, at de tager deres beslutninger på ældreområdet op til revurdering og får fjernet de besparelser.

17 minutter hver femte uge og ingen gulvvask. Vil I selv eller skal jeres pårørende leve med det?

Jeg spørger bare.