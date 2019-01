Besparelser. Anonym kritik bekymrer

Lokaldebat: 19. januar var der i Fyens Stiftstidende på Assens-siden en artikel, som handlede om en umulig hverdag for en medarbejder ansat i social- og sundhedsområdet hos Assens Kommune. Og jeg må desværre give medarbejderen ret i sine betragtninger.

Men det er nu ikke det værste, selvom det er slemt nok for de ældre. Nej, det, som også kan bekymre mig, er, at det er nødvendigt at være anonym, når man skal kritisere/fremføre sine meninger om forholdene i ældreplejen af frygt for??

Det minder i den grad om et system, som i gamle dage blev brugt i det forgangne DDR og andre diktaturer.

Er det virkelig virkeligheden i Assens Kommune i dag?