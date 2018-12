Ældreomsorg: Uanstændige vilkår

Lokaldebat: Assens Kommune mangler penge, så der skal igen igen spares på omsorgen for de svageste.

Besparelserne betyder færre mennesker på arbejde på plejehjemmene og mere ventetid for beboerne, når de har brug for hjælp. De rimelige grænser for besparelser er nu langt overskredet.

Assens Kommune har en værdighedspolitik, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer: Assens Kommune ønsker at være et godt sted at bo, også når man har brug for pleje og omsorg.

Realiteterne er dog ganske anderledes: Rengøringen er nu yderligere reduceret til 10 gange årligt. Beboerne på plejehjem får altså gjort toilet m.v. rent en gang hver femte uge. Vel at mærke uden gulvvask, for den er sparet væk.

Vi taler om mennesker, der har svært ved at klare de daglige opgaver og den daglige hygiejne.

Politikerne har herudover skåret den statslige klippekortsordning med en halv times ekstra hjælp om ugen til ældre borgere. Man har igen frataget dem væsentlige dele af de få oplevelser, de har.

Kære politikere, hvad tænker I på? Har I så lidt fantasi og handlemod, at I ikke kan få øje på andre muligheder for besparelser?

Min mor har være nødt til at flytte på plejehjem. Det er en hård proces. Hun er trods alt havnet på et af slagsen, hvor man stadig kommer i bad en gang pr. uge, og hvor der også stadig bliver draget omsorg for tøjvask under rimelige vilkår.

Gennem de seneste år er sparet så meget på ældreområdet, at nok ikke er nok. Nok er for meget.

De vilkår, der bydes for ældre mennesker nu, er uanstændige, uhygiejniske og uansvarlige.