3F-formand: I er gået for langt med fyringer på jobcentret, Kenneth Muhs!

I efteråret vedtog byrådet i Nyborg med borgmester Kenneth Muhs (V) i spidsen besparelser på fem millioner kroner voksende til syv millioner kroner på jobcenteret. I 3F Østfyn finder vi denne beslutning dybt bekymrede.

Besparelsen har resulteret i afskedigelse af virksomhedskonsulenter, ergoterapeuter, socialrådgiver og sagsbehandlere, som har arbejdet med at hjælpe ledige og sygedagpengemodtagere tilbage til arbejdsmarkedet. Siden oktober har man fjernet lidt under halvdelen af medarbejderne i jobcenteret, som er gået fra 98 til 58 ansatte.

Vi frygter, at dette vil resultere i at vores medlemmer og øvrige borgere i Nyborg vil opleve mindre hjælp når de bliver arbejdsløse, dårligere mulighed for uddannelse og opkvalificering og længere sagsbehandlingstider. I værste fald forkerte afgørelser.

Hvis færre kommer i job og flere bliver fejlbehandlet, kommer det ikke kun til at have menneskelige konsekvenser, det kommer i sidste ende til at blive væsentligt dyrere for Nyborg Kommune, og Kenneth Muhs vil stå med et alvorligt forklaringsproblem samt ansvaret for at have ødelagt et af Danmarks bedst fungerende jobcentre!