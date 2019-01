Valg af vandhane kræver overblik

Vi har dem alle sammen i vores hjem: vandhaner og brusere.

De fleste af os har mindst to vandhaner, nemlig en i køkkenet og en i badeværelset. Måske har vi også en i bryggerset og en på et gæstetoilet. Mange af os har også mere end en bruser.

Alligevel bruger mange alt for lidt tid på at vælge deres nye vandhane eller bruser. Det er en skam, for du bruger den mange gange hver dag, og den er en meget central del af både indretning og dagligdag. Derfor anbefaler jeg, at du undersøger markedet grundigt.

Hvilken stil er dit køkken eller badeværelse i? Vandhaners design ændrer sig ikke så hurtigt som mange andre elementer i vores boliger. Det skyldes, at vandhaner skal leve op til en række krav. Der kan nemlig opstå store og bekostelige skader, hvis en vandhane ikke virker efter hensigten.

Design er en personlig præference. Vandhanen skal selvfølgelig passe ind i stilen i det køkken eller badeværelse, som du er ved at skabe, hvad enten du bygger nyt eller renoverer. Du skal være tro mod den stil, som dit hus er bygget i og tiltænkt. Vandhaner er oftest heller ikke noget, som man skifter særlig tit. Derfor skal du vælge den vandhane, som du tror, du bliver gladest for i længst tid.

Hvad skal din vandhane kunne?

Der er faktisk efterhånden kommet mange nye funktioner på markedet. Så brug lidt tid på at undersøge mulighederne. Det kan være, at en tud (der, hvor vandet kommer ud), som kan trækkes ud og er fleksibel, er lige præcis et hit i dit nye køkken. Et hit, som du måske ikke engang var klar over, at du manglede.

Sensor-vandhaner har også gennemgået en stor udvikling og kan være en velfungerende løsning, som både vil være hygiejnisk og økonomisk i enhver børnefamilie.

Hvordan skal det føles at bruge din vandhane?

Du bruger din vandhane meget, så få en ordentlig komfortzone. Det vil sige, vælg vandhane og brusebatteri med greb, der er til at regulere, og som giver dig reel mulighed for at justere vandmængde, temperatur med mere. Mange vælger med øje for designet for små greb, som er vanskelige at bruge, når fingrene er sæbet ind. Dette gælder især i børnefamilier, hvor vandhanen ikke behøver at få fuld gas hver gang - med ekstra rengøring til følge, fordi vandet sprøjter til alle sider, når børnene stikker hænderne ind under vandet.

Hvor meget vand bruger din vandhane eller bruser?

Når du vælger din vandhane, er det hensigtsmæssigt at give miljøet en tanke. Tænk derfor vandforbruget ind i prisen på en vandhane eller bruser. Ofte kan det betale sig at udskifte en gammel vandhane og spare på vandet - det er både godt for miljøet og pengepungen.

Moderne vandhaner kan lokke eller hjælpe os til at spare på vandet. Det er smart, for vand er dyrt, og som sidste års tørke viste mange steder i landet, har vi heller ikke i Danmark uendelige ressourcer af vand. Et moderne armatur kan give samme brugsoplevelse, men bruge mindre vand. Det lyder måske underligt, men ved at blande luft i vandet opnås den samme funktion og komfort, selv om man bruger væsentligt mindre vand.

Kig efter, hvor mange liter dit nye armatur bruger i minuttet, så kan du spare på vandet uden at mærke det. Nogle moderne vandhaner produceres med koldstart. De fleste af os har en tendens til at tænde for det varme vand, når vi for eksempel skal vaske hænder. Men vandet når aldrig at blive varmt, inden vi er færdige og slukker for vandhanen igen. Det varme vand står derfor i rørene til ingen verdens nytte og bliver koldt. Det koster meget energi. Vel at mærke energi, som du så at sige ikke får noget for. Koldstart hjælper dig med kun at åbne for varmt vand, når du virkelig har brug for det.

Hvordan skal det føles at stå under bruseren?

I badeværelset er der stor forskel på, hvordan forskellige brusere opleves. Det store dilemma er, at du som forbruger køber et produkt uden at prøve det.

Der er faktisk stor forskel på brusere, så se, om du kan få bruseren at se i funktion, så du kan finde din personlige favorit.

Nogle steder er der showrooms, men det er nok de færreste, der ligefrem prøver at stille sig ind under bruseren i sådan et.

I fagsprog hedder beskrivelsen af, hvordan vandet kommer ud af bruseren "spraybillede". Det er beskrivelsen af spraybilledet, du som forbruger kan forholde dig til. I et vandsystem er der et vist vandflow. Hvis du breder det ud over et større bruserhoved, så får du en mindre intens vandmængde, end hvis du presser den samme mængde ud af et mindre bruserhoved.

Nogle kan lide regnvejrsfølelsen, der er en blød, diffus oplevelse. Andre kan bedre lide, at bruserhovedet mere spuler.

Funktionerne i håndbruseren er også værd at undersøge. Nogle brusere kan skifte mellem forskellige spraybilleder. Sådan bliver det muligt at få massagefunktion samt eventuelt et blødt og et hårdt spray. Der er i øjeblikket en tendens til, at mange gerne vil have store bruserhoveder. Samtidig er der også forskel på mænd og kvinders præferencer. Kvinder vil gerne have håndbruser, mens mænd gerne vil have en fast bruser med et stort bruserhoved. Den faste bruser med det store hoved giver måske mere en luksusfølelse, mens den anden er bedre til at skylle hår med, hvis man har langt hår.

Hvor lang levetid skal din vandhane eller bruser have?

Mange har deres vandhaner i 10 år eller mere. Derfor kan det bedst betale sig at vælge en kvalitetsvandhane i et tidløst design.

Kan man få reservedele til din nye vandhane og bruser? Køb en vandhane eller bruser, hvor producenten tilbyder reservedele i mange år frem. Vandhaner og brusere kan holde længe, men visse mekaniske elementer kan blive utætte eller gå stramt med årene.

Ved at købe fra en anerkendt producent, kan du ofte få reservedele, der nemt gør din vandhane som ny selv efter mange år.