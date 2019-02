Uddannelses-drømme: Fra kloakmester til klimaingeniør

Henrik Moesgaard er en af Danmarks første klima- og forsyningsingeniører. Han drømmer om at rense spildevand og udvikle mulighederne for renere drikkevand og genbrug af affaldsstoffer.

- Du blev færdiguddannet i januar. Hvad laver du nu? - Som autoriseret kloakmester har jeg mit eget firma, som jeg arbejder med, indtil jeg finder det rigtige job som klima- og forsyningsingeniør. Jeg har allerede fået tilbudt to job - et i forsyningsbranchen og et i et privat rådgivningsfirma - som jeg takkede nej til. Forsyningsbranchen har lige nu generelt fokus på fremtidsplanlægning af blandt andet ledningsnetværk i jorden og rekreative arealer til regnvand og spildevand i områder med ny bebyggelse. Det er ikke, fordi det ikke er spændende, men min interesse ligger i selve rensningsanlægget. Dér hvor spildevandet renses. Jeg er i gang med at søge arbejde og forhandler med et par stykker.

42-årige Henrik Moesgaard blev i begyndelsen af 2019 en af de første, der kan kalde sig klima- og forsyningsingeniør. I fremtiden vil han gerne arbejde med at rense spildevand, så det kan blive til drikkevand. PR-foto: VIA Horsens / Sarah Gram

- Hvorfor er et arbejde med spildevand interessant? - Fordi det er et sted, som påvirker miljøet meget. I Danmark er vi i forvejen ret gode, men det kan stadig gøres bedre og optimeres, så vi udleder endnu mindre. For eksempel er der stadig mange rensningsanlæg, der ikke frasorterer mikroplast endnu. Der ligger også et potentiale i det faktum, at rensningsanlæg i dag er en udgift. Der er mange ressourcer i spildevand, som det kunne være sjovt at udvikle. Nu er jeg selv gammel landmand og synes, det er interessant, at man kan trække fosfor ud af slam, som vil kunne bruges i landbruget. Jeg kan godt lide at tænke innovativt. Det er med til at drive mig. Hvorfor smide ressourcer ud? Hvorfor ikke genbruge det gamle?

- Hvorfor valgte du denne uddannelse? - Det er lidt på grund af tilfældigheder. Jeg fik ødelagt min ryg i en fodboldkamp. Jeg ville egentlig læse til bygningsingeniør, men til et adgangskursus på VIA overhørte jeg to lærere snakke om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør, der beskæftiger sig med spilde- og regnvand. De to ord kan jeg godt lide, for det havde jeg på det tidspunkt arbejdet med i 10-15 år i branchen. Jeg kunne mærke, det var begyndt at blive kedeligt at være selvstændig og har også arbejdet som projektleder hos en entreprenør. Jeg havde nået toppen for, hvad man kan uden en uddannelse. Med en ingeniøruddannelse er man godt dækket ind, hvis man godt kan lide at tænke fremad.

- Har du nogle gode råd til unge, der overvejer at søge ind på uddannelsen? - Man skal søge ind på det, som lyder spændende, og som man har lyst til. Jeg havde det ikke med i mine overvejelser, at der er en god garanti for at få et arbejde. Alle ved, hvad det drejer sig om, hvis man er bygningsingeniør. Risikoen ved at være klima- og forsyningsingeniør er, at branchen lige skal finde ud af, hvad det drejer sig om, men den er meget nysgerrig.