TV-vært Ibi Makienok: Der er andet i mig end krudt, kugler og konfetti

Det var tilfældigt, at Ibi Makienok blev ramt af en livstruende nyresygdom, men hun ved, at det kan have været medvirkende, at hun i en lang periode op til havde alt for meget at se til. I dag har hun fundet en god balance, selv om det er svært at sætte tempoet ned, når man både er eventyrlysten og nysgerrig. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Der er grænser for, hvor meget tv-værten Ibi Makienok kan tøjles. Et barn og et ægteskab er bindinger nok til tv-værten, som nyder at være sin egen cirkusdirektør. Præcis ligesom sin farmor, som hun havde et helt særligt bånd til, og som hun for nylig rejste i hælene på.

Som bramfri, bandende kvinde gik Ibi Makienoks farmor i jeans, blomstret hippieskjorte strammet ind af et stort læderbælte og med blå øjenskygge i store bobler helt op til øjenbrynene. Hun havde altid en øl og en snaps i nærheden, mens hun malede, og så spillede hun klaver og flygel og hørte musik af den østrigske komponist og dirigent Mahler om natten. - Det er meget dystert, og så lå jeg som syv-, otte-, tiårig sammen med min fætter og var ved at falde ud af sengen og skide i pyjamassen, når flyglet gik i gang midt om natten, husker Ibi Makienok. Hun ved, det lyder som beskrivelsen af en skør kugle, når hun fortæller, hvordan man altid skulle lodde stemningen om morgenen. Alligevel beskriver hun sin farmor med kærlighed. - Hun var meget kreativ og havde tid til alt mit skaberi, husker Ibi Makienok. Ikke at den slags var utænkeligt hjemme hos hendes forældre. Hendes mor var bare stille og konservativ og sendte Ibi Makienok til ballet som femårig. Hjemme fik hun tit at vide, at hun skulle slappe lidt af. Allerede dengang havde Ibi Makienok imidlertid brug for sine fortællingsventiler, og det var der plads og rum til hos hendes farmor, hvor hun kunne snurre rundt i sine gummistøvler i regnen og råbe "se mig" til et publikum. Det var også der, hun på Pippi Langstrømpe-manér spiste ananasringe fra dåse fyldt med flødeskum og toppet med krymmel til morgenmad. Der, hun spillede kort med den indsats, at taberen skulle løbe de tre kilometer op til kirken og tilbage igen. - Så kunne man som seks-syvårig gøre det alene, mens min farmor sad bag vinduerne og grinede, fordi hun havde snydt helt vildt, husker Ibi Makienok.

Blå bog Ibi Makienok, 43, er uddannet skuespiller fra Stella Adler Academy of Acting i Los Angeles.Hun er imidlertid mest kendt som tv-vært, hvor hun blandt andet er kendt fra programmerne "Paradise Hotel", "Organer for livet", "Go' morgen Danmark", "Velkommen hjem", "Din sang" på Kanal 4 og snart som vært på programmet "Date mig nøgen" på TV2 Zulu.



Blev i 2015 indlagt med dobbeltsidet nyresvigt og er i dag kronisk nyresyg. Har været meget aktiv i kampen for organdonation.



Er gift med fodboldspilleren Simon Makienok og har sønnen Anakin, 10, fra et tidligere forhold.

Ibi Makienok har boet et væld af steder, og hun har fra barnsben været vant til at være den nye i klassen. Som mor til 10-årige Anakin har hun imidlertid været nødt til at finde en base, og hun nyder at bo i hjertet af København. Også selv om hendes mand, fodboldspilleren, Simon Makienok, til daglig spiller i Holland. Familien bruger derfor en stor industrikalender til at holde styr på, hvornår og hvorhenne de kan være sammen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Sin egen cirkusdirektør Alligevel nød hun at være hos sin farmor, mens forældrene knoklede til sent, og i dag lever hun på mange punkter et liv, der minder om farmorens. Ibi Makienok har heller ingen at spørge om lov til daglig. Hun træffer selv alle dagens beslutninger, og ligesom sin farmor, der en overgang arbejdede som én af blot 12 kvinder blandt 4000 mænd på Thulebasen, er hun god til at være venner med mænd. Kvinder sladrer for meget. - Min mand bor i udlandet, og min søn, Anakin, er den eneste, jeg kan finde på at spørge til råds om noget. Om han for eksempel vil have ris eller pasta til aftensmad. Der er aldrig en line-up på 20 ting. Jeg er min egen cirkusdirektør, siger hun. Som barn nåede Ibi Makienok at bo syv forskellige steder i og i nærheden af Randers. En tilværelse, der nok har gjort hende rodløs, men som også har givet hende en enorm tilpasningsevne. Hun husker det ikke som noget dårligt ofte at være den nye i klassen. - Jeg har åbenbart haft psyken til at være rullesten, og det har jeg taget med mig i dag. Jeg har rejst meget, har ikke kunnet være så længe på samme sted og har ikke haft så lange relationer. Jeg har to veninder, som jeg har kendt i 20 og 35 år, men ellers har jeg været "dygtig" til ikke at binde mig så meget. Det at få et barn og blive gift er selvfølgelig at binde sig, men så tror jeg heller ikke, jeg kan klare mere. Jeg skal være freelancer og ville få et problem, hvis jeg var på kontrakt, hvor folk fortalte mig, hvad jeg skulle, siger Ibi Makienok, der snart er aktuel som vært på den danske udgave af tv-programmet "Date mig nøgen".

En god søndag Kan gå to veje.Hvis jeg har min søn, skal der underholdes. Han står tidligt op, og jeg vil helst ikke have, at han sidder med hovedet ned i en iPad eller ind i fjernsynet for længe ad gangen, så vi skal i hvert fald ud at gå en tur. Det er stort set ligegyldigt, hvor vi går hen. Han har sans for detaljer og kan for eksempel se de mærkeligste ting oppe på tage, som vi kan snakke om. Eller også samler vi grene i skoven.



På en god søndag med min søn har vi en naturoplevelse sammen, og måske tager vi en tur i biografen, hvis det regner. Han kan godt lide at lave med sammen med mig, og det er rart. Jeg kan også godt lide det, men i hverdagene er det ikke altid, vi når det, for han er til fodbold til klokken 18 og skal i seng klokken 20.



Uden Anakin er det straks noget andet. Så har jeg højst sandsynligt drukket cocktails med veninder lørdag aften, og så sover jeg længe søndag morgen. Det kan man ellers ikke som enlig mor. Så lytter jeg sikkert til klassisk musik og gør det, man på jysk kalder at tulle rundt med en kop kaffe og ved sporadisk at vande en plante, folde noget tøj eller gå en tur. Jeg har gerne kimono på, for jeg elsker at man kan trække vejret i den. Jeg købte en i Tokyo for nogle år siden i bomuld. Den er skøn.

Der er grænser for, hvor meget den alsidige tv-vært Ibi Makienok kan tøjles, og hun nyder at være sin egen cirkusdirektør og selv træffe alle dagligdagens beslutninger. Med roller som mor og hustru har hun bindinger nok, og hun trives derfor med karrieremæssigt at være freelancer. Snart er hun aktuel som vært i den danske udgave af tv-programmet "Date mig nøgen". Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Forvandler sig til Jeanne d'Arc-type Hun har altid haft udlængsel og rejste som 17-årig til Boston som udvekslingsstudent, som 21-årig til Los Angeles for at forfølge skuespillerdrømmen, og hun har også boet i London, Berlin og Barcelona. - Jeg har altid været meget tolerant og villet alle slags mennesker, uanset farve, seksualitet og drømme. Jeg dømmer folk på adfærd. Opfører de sig som idioter, er de færdige i min verden. Bag Ibi Makienoks imødekommende smil gemmer sig en kompromisløs bulldozer. En kvinde, der måske nok føler sig sårbar, når hun står alene i en kugleregn af holdninger, men som med en stærk retfærdighedssans og et fandenivoldsk drive alligevel tager kampene. - Det lyder måske frelst, men jeg gør det i kærlighedens navn. I kampens navn. Selv om jeg ikke har følelsesregistret til det. Men hvis jeg føler, noget er diskriminerende eller går ud over mine personlige grænser, bliver jeg til en Jeanne d'Arc-type, der ikke finder mig i noget, siger hun. Derfor er hun om nogen også blevet ansigtet på kvinders ret til at have yngre mænd, uden at der bliver peget fingre ad det. En kamp, hun blev kastet ind i, da hun fandt sammen med fodboldspilleren Simon Makienok, der er 15 år yngre end hende. - Jeg undrer mig til den dag i dag over, hvad det drejer sig om, men det er sindssygt, hvor meget ondsindet sladder der har været. Mænd har jo gjort det omvendte i århundreder, ja, årtusinder, men når en kvinde gifter sig med en yngre mand, må hun være en heks eller have forført ham med tryllestøv. Simon og jeg er to helt almindelige mennesker, og det er dybt uretfærdigt, at jeg skal kaldes alt muligt, fordi jeg er den ældste. Den sag bliver jeg nødt til at kæmpe, siger Ibi Makienok indigneret.

Ibi Makienok var som barn meget sammen med sin farmor, der var en vild og kreativ kvinde, som ofte snød i kortspil. Alligevel nød Ibi Makienok at være sammen med hende, for der var plads og rum til, at hun kunne optræde med sin farmor som publikum. Faktisk malede farmoren på et tidspunkt et billede, som hun kaldte "Se mig" efter en af Ibi Makienoks mest brugte sætninger. Birgitte Carol Heiberg

Vil ikke sættes i bås Helt almindelige er hun og Simon Makienok nu ikke. Som professionel fodboldspiller bor og arbejder han i Holland, mens Ibi Makienok har sin base i København sammen med sin 10-årige søn, Anakin. En stor industrikalender med en reklame for Harald Nyborg øverst udgør derfor familiens bibel, og perioderne er inddelt i farver. Grøn betyder, at Simon Makienok er i Danmark, pink, at han har landsholdspause og er her tre dage, lilla, at Ibi Makienok er i Holland alene, og gul, at Anakin er med. - Jeg kunne lede Mærsk i morgen. Sidde oppe i et shippingkontor og styre hele verden, griner hun. Sådan går det næppe, for der er mange andre projekter, som trænger sig på, og den 43-årige tv-vært, skuespiller og tidligere model vil ikke sættes i bås. - Der er ikke nogen, der skal tro, at de kender mig. Jeg er meget åben og taler meget om mit liv, men der er også ting, som jeg vil have for mig selv, siger hun. I januar 2015 blev hun kørt på hospitalet i ambulance med dobbelt nyresvigt og et kreatintal, der fra det normale 50-70-niveau havde forvildet sig op på svimlende 700. Det kan man dø af, og det var tæt på. Alle affaldsstoffer løb tilbage i kroppen og forgiftede hende. Nogle år forinden havde hun mistet sin mor til kræft efter et forløb, hvor hun som nybagt mor først brød med sin daværende kæreste og derefter rykkede ind for at passe både sin syge mor og sin søn. Nu lå hun selv på hospitalet og overvejede, hvorfor hun havde spist salat og dyrket motion, når hun i stedet kunne have levet af hotdogs og cocktails og haft det skægt konstant. At gøre alle de rigtige ting havde ikke forskånet hende for den betændelsestilstand, der nok ramte tilfældigt, men formentlig bed til på grund af en længere periode med alt for meget om ørerne.

Fra sygeseng til trænerkursus I dag er Ibi Makienok kronisk nyresyg, men i hverdagen betyder det ikke alverden. Hun tager hensyn gennem sin kost, men det gjorde hun allerede, før sygdommen ramte. Lige så snart hun kunne rejse sig fra sygesengen, handlede det om at komme i gang, og derfor stod Ibi Makienok, stadig hævet i ansigtet, på fodboldbanen i Vejle for at uddanne sig til træner. I dag er hun teoretisk i stand til at træne op til U19, men praktisk har hun aldrig gjort sig i det. Hun nyder blot at kunne tale med om sin mands og sin søns store passion på et fagligt højt niveau. - Det handlede om at rejse sig og stoppe med at køre rundt i sygdommen. Alle de andre på trænerkurset var mænd, og der gik fem minutter, før der var én, der sagde "hej tykke". Så var den prut slået. Havde det været en modeshow med et halvt hundrede kvinder, havde de hvisket, tisket og peget, siger Ibi Makienok, der siden har brugt sin egen sygdom som afsæt i kampagnen for organdonation. - Jeg vil ikke sættes i kasse og vil gerne vise, at der er andet i mig end krudt, kugler og konfetti, og så er det en sag, jeg brænder for. Alle burde have en sag. Har du det, holder navlepilleriet op, og du kommer ud af din egen hule, mener Ibi Makienok. Sygdommen betød også, at gamle drømme begyndte at rumstere i hende igen. Selv om hun altid har drømt om at være på tv, dukkede den uforløste skuespillerdrøm også op. Hvorfor var det, hun ikke turde forfølge den? Godt nok blev Ibi Makienok ikke håndplukket til en blockbuster på gaden i Hollywood, mens hun uddannede sig på Stella Adler Academy of Acting, men derfor kan man jo godt komme til at optræde. Måske var det tanken om ikke at være god nok, der lurede i hende. Frygten for at fejle inden for et felt, hun brænder for. - Jeg vil gerne indrømme, at jeg higer efter anerkendelse. Jeg kommer fra et hjem, hvor ros ikke hang på træerne. Det har været en måde at få mig til at stræbe opad, og det er med til, at jeg i dag får at vide, jeg er dygtig. Men jeg har svært ved at klare det, når folk roser mig, for jeg tænker straks på, hvad de vil, siger Ibi Makienok.

Indimellem synes Ibi Makienok, at hun betaler en høj pris for at være kendt, for hun oplever, at hun som en kvinde, der stikker hovedet frem, skal "nakkes", som hun siger. Det accepterer hun ikke. - Folk blander sig rigtigt meget og siger, at det er prisen for at være kendt. Nå, siger jeg. Den mail fik jeg ikke. Jeg vidste ikke, der var en pris for at lave det, jeg godt kan lide at lave, siger hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Kryds på planeten Der er noget dobbelthed over Ibi Makienoks tilgang til verden. På den ene side rager det hende en papand, hvad andre tænker om hende, og hun gør præcis, som hun har lyst til. Omvendt erkender hun, at hendes selvværd aldrig kan kittes helt. At der altid vil være revner i det. Det gør hende også til den, hun er. En fandenivoldsk rebel med stor retfærdighedssans, som samtidig higer efter anerkendelse og ros. En alsidig performer med stor udstråling og umiddelbar tiltro til andre mennesker, men også med spiddende konsekvens over for dem, der misbruger den. Et barn, der blev kastet ud i balletten, og 30 år efter stadig får lyst til at dunke de unge i ryggen, når hun ser dem falde rundryggede sammen over mobilen. Men også et barn, der mærkede, at hun allerhelst skulle have været advokat, men insisterede på at gå andre veje. Ibi Makienok elsker stadig både ballet og opera, og hun skammer sig ikke det fjerneste over at have lavet "Paradise Hotel". Det var hendes vej ind i tv-branchen og den værtsrolle, der falder hende meget naturlig. - I min vifte er det frihed, kærlighed, mod til at følge sine drømme og integritet, der er de vigtigste værdier. Det sidste kan lyde mærkeligt fra én, der har været på forsiden i bikini og har været igennem så mange forhold, som jeg har, men det handler om, hvordan man præsenterer sig i forhold til de emner, der popper op. Man er nødt til at omfavne det, der startede det hele, og udvikle sig derfra, siger Ibi Makienok. Basalt handler livet for hende om at sætte aftryk. - Når man har oplevet de ting, jeg har oplevet, skal man til psykolog. Ellers bliver man sindssyg. Dér fandt jeg ud af, at det for mig - og det kan virke helt storhedsvanvidsagtigt - handler om at sætte mit kryds på planeten. Mens jeg er her, vil jeg gerne opføre mig så godt, jeg kan. Jeg vil også gerne vise, at jeg ikke lader mig slå til tåls med noget eller lader mig trampe på, og at jeg kan kæmpe for det, jeg brænder for, siger Ibi Makienok.

I farmors fodspor En del af kynismen er kommet af den modgang, Ibi Makienok har oplevet. Af alvorlig sygdom, voldsomme kommentarer om hendes ægteskab, moderens langvarige sygdomsforløb, egne brud og en vilje til at ville skabe sig en karriere. På den hårde måde har hun lært, at livet er skrøbeligt. Nogle bliver stærkere af modgang, hun er nærmere blevet mere skrøbelig men også mere klarsynet, og hun siger oftere nej til ting, hvor mavefornemmelsen er forkert. - Det har også givet mig en hold-kæft-hvor-er-jeg-sej-attitude, som der ikke er mange, der kan skyde ned, siger Ibi Makienok. Hun efterlader sig spor i verden ved at fortælle historier, hvad enten det har været som balletdanser, skribent, tv-vært, maler eller sangerinde. - Jeg var sådan en, der afleverede 19 stilehæfter til min lærer. Det handlede oftest om min egen familie og begyndte som regel med, at faderen råbte et eller andet vredt til moderen. Det handlede meget om det, jeg oplevede derhjemme, bare på en komisk måde, siger hun. I dag er det at skrive noget nærmest meditativt for hende, og hun har for nylig rejst i sin farmors fodspor til Grønland for at researche til en bog, der måske, måske ikke, en dag skal udgives. - Min farmor var vild, men det har alligevel altid snurret i baghovedet på mig, hvorfor hun af alle steder skulle til Thulebasen. Men min farfar var død, og i 1970'erne kunne man tjene gode penge på Thulebasen. Hun oversatte og var radio-dj på den lokale radiostation. Da jeg var deroppe, kom jeg til at bo i en barak lige ved siden af den, hun havde boet i. - Man kan læse nok så meget om vejret og se billeder. Det er ikke det samme som at stå i minus 66 grader, og ens kinder er ved at falde af. Jeg så moskusokser og fandt isbjørnespor og et skilt, min farmor blev fotograferet ved. Jeg kunne godt se, hvad hun skulle deroppe. Hun var også en drenge-pige.

Der er noget dobbelthed over Ibi Makienoks tilgang til verden. På den ene side rager det hende en papand, hvad andre tænker om hende. Omvendt higer hun efter anerkendelse og erkender, at der altid vil være sprækker i hendes selvværd. Men det er også det, der gør hende til den, hun er i dag. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Der er noget dobbelthed over Ibi Makienoks tilgang til verden. På den ene side rager det hende en papand, hvad andre tænker om hende. Omvendt higer hun efter anerkendelse og erkender, at der altid vil være sprækker i hendes selvværd. Men det er også det, der gør hende til den, hun er i dag. Foto: Birgitte Carol Heiberg