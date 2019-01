Studenterpræsten tager sig tid til at lytte

Lene Crone Nielsen er studenterpræst på Syddansk Universitet. Det er hende, de studerende kommer til, når livet føles svært. Til februar er hun med til at starte en sorggruppe for studerende, der har mistet.

En af livets helt store overgangsfaser er overgangen fra ung til voksen. Det er der, vi flytter hjemmefra og skal vælge den retning, vi vil forme vores liv efter. Der er ikke noget at sige til, hvis det af og til kan give tankemylder og sved på overlæben. For hvordan ved man, at det er den rigtige uddannelse, man har valgt, og er det o.k. at droppe ud, hvis det bare føles helt forkert?

Studenterpræst på Syddansk Universitet, Lene Crone Nielsen, sidder tre dage om ugen klar på sit kontor til at hjælpe studerende, der har brug for en snak.

- Jeg sætter altid halvanden time af til de studerende, når de kommer. Og så klommer de med alle mulige problemstillinger fra livets store rodebutik. Alt det, der rør sig i livet. Det kan være ensomhed, usikkerhed, kæreste, familie, usikkerhed om studievalg, at være flyttet hjemmefra, sorg, forklarer hun.

Lene Crone Nielsen har været præst i 18 år, og hendes første job som færdiguddannet var som sømandspræst i London. Når hun ikke er på SDU er hun sognepræst i Hjallese Kirke lidt uden for Odense.

Det sker af og til, at hun opfordrer de unge, der lægger vejen forbi hendes kontor, til at søge anden professionel hjælp, hvis hun kan mærke, at deres problemer rækker ud over hendes kompetencer. For eksempel hvis de udviser tegn på stress eller psykisk sygdom som for eksempel en spiseforstyrrelse.

- Nogle er måske allerede i behandling, men trænger til at snakke med en udenforstående voksen, der har tid og tavshedspligt. Og til at få set sit eget liv gennem en andens øjne og få formuleret nogle af de ting, der er svære.

- En psykolog og en psykiater kan behandle, men det kan jeg ikke. Jeg er en fortrolig samtalepartner. Og mange giver udtryk for, at det er lige det, de har brug for, siger Lene Crone Nielsen.