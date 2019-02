Strikkeopskrift: Skab mindre affald, når du renser huden

Mange af os bruger hundredevis af vatrondeller til at rense huden hvert år. Men de kan erstattes med hjemmestrikkede bomuldsrondeller, som oven i købet kan tage sig godt ud i badeværelset i et pænt rør eller på et papirsspyd

Der er en mulighed for at få brugt garnresterne, og det går hurtigt at strikke en rondel, så det er tilfredsstillende, små projekter. Men de kan godt gøre det svært at finde ud af sofaen, fordi man altid synes, at man godt liiiige kan nå en mere.