Stort år for Michelin-par: 2018 blev en eftertragtet stjerne og et bankende hjerte

Michael Munk og Mette Derdau, der står bag Restaurant Memu og Memu Bistro og Bar i Vejle, har haft et år langt ud over det sædvanlige. I februar fik restauranten en michelinstjerne, og i efteråret blev de forældre til en lille dreng.

Efter denne artikels deadline blev det offentliggjort, at Mette Derdau og Michael Munk overtager Restaurant Fænøsund og Restaurant Fænøsund Marina i Middelfart.Mette Derdau sidder i bistroens bløde sofa med sin få uger gamle søn Lau i armene. Drengen knirker lidt på den helt specielle måde, børn gør, når de er nyfødte.- Er det OK, hvis det kun er Michael, der er med i interviewet, spørger Mette Derdau.Det er det selvfølgelig. Hun har rigeligt at se til.Mette Derdau og Michael Munk er parret bag Restaurant Memu og Memu Bistro og Bar, der ligger kun en spytklat fra hinanden i det centrale Vejle.I februar kom restauranten på alle gastronomi-interesseredes læber, da den fik tildelt en af de eftertragtede michelinstjerner.- I løbet af de første 24 timer fik vi små 300 mails, og 200 af dem var reservationer. Man skal ikke være i tvivl om, at folk sidder over hele verden og følger med i uddelingen. I løbet af få timer fik vi lykønskninger fra hele verden, fra vores stamgæster på Bali, fra USA og Japan, og engelske restauranter skrev også og ønskede tillykke, fortæller Michael Munk.Han og hustruen åbnede Restaurant Memu i Vissinggade i 2014. I 2016 flyttede de til Orla Lehmannsgade, og da de i sommeren 2017 åbnede endnu en restaurant i Torvegade, skiftede den oprindelige restaurant navn til Memu Bistro og Bar, mens den nye overtog navnet Restaurant Memu.

Historien bag Memu Det er ægteparret Michael Munk og Mette Derdau, der står bag Restaurant Memu i Torvegade og Memu Bistro og Bar i Orla Lehmannsgade. Begge ligger i det centrale Vejle.Michael Munk er uddannet kok, og Mette Derdau er udlært tjener på Munkebjerg Kro og har flere sommelieruddannelser, blandt andet fra London, bag sig. De har begge arbejdet på nogle af de bedste restauranter i Danmark og i udlandet.



Efter at have boet i København i mange år, flyttede parret til Vejleforstaden Brejning, og i 2014 åbnede de deres første restaurant i Vissinggade i Vejle.



I 2016 flyttede restauranten til Orla Lehmannsgade, og i juni 2017 skiftede den navn til Memu Bistro og Bar, da parret åbnede endnu en restaurant i Torvegade.



I februar i år fik Restaurant Memu en michelinstjerne.



Parret har nye projekter i støbeskeen i det nye år, men vil endnu ikke afsløre, hvad de går ud på.

Fra venstre: Kokkene Lasse Starup og Mikael Skipper i gang i køkkenet i Restaurant Memu. Det hvide, Lasse Starup har mellem hænderne, er kinaradisse. Foto: Vibeke Volder

En overraskelse Få måneder efter åbningen i september 2017 blev Michael Munk klar over, at folkene bag Michelin-guiden havde øje på dem, da en af guidens inspektører var forbi restauranten.- Han præsenterede sig og sagde, at vi skulle vide, at de havde kig på, hvad vi lavede, og de syntes, det så meget interessant ud. De kunne godt lide niveauet, og de syntes, restauranten havde en god energi. Selvfølgelig gør man sig måske lige 10 procent mere umage den aften, men alle gæster får det samme, og det gjorde han også. Der er ikke noget, der bliver lavet om, fortæller Michael Munk.Selvom ambitionsniveauet er tårnhøjt, kom det som en overraskelse for parret, at Memu var i spil til en michelinstjerne.- Det var selvfølgelig en ambition, efter vi åbnede i lokalerne nede i Torvegade (hvor restauranten ligger i dag, red.). Men vi havde nok ikke regnet med, at det skulle komme så hurtigt. Michelin-guiden er typisk opbygget på stabilitet og troværdighed, så de skal være sikre på, at hvis de siger god for et sted i år, så er det også godt til næste år, forklarer Michael Munk.Inspektøren fortalte parret, at repræsentanter fra Michelin-guiden ville besøge restauranter to-tre gange mere, inden året var slut. De andre inspektører gav ikke til kende, og Michael Munk fandt aldrig ud af, hvem de var.- Det er klart, at når der kommer en engelsk- eller tysktalende herre en torsdag aften, kan man godt have sin mistanke. Men dem har vi altså nogle stykker af, i og med at der er så mange store virksomheder her i byen, som har store afdelinger i udlandet. De har ledere på besøg, der er ude og spise. Det sker nok en gang om måneden, at der sidder en eller to engelsktalende herrer i restauranten, forklarer Michael Munk.

Michelinguiden om Memu Danmark har 25 Michelinrestauranter. De fleste har en enkelt stjerne, mens Geranium i København har tre stjerner, der er det højeste antal, en restaurant kan få. AOC og Kadeau i København samt Henne Kirkeby Kro i Henne Kirkeby har alle to stjerner.



Michelinguiden skriver følgende om Memu: "This brightly decorated cellar on a pedestrianised shopping street provides a stylish backdrop for some sophisticated cooking. Well-judged, intensely flavoured dishes respect Danish tradition but have a subtle modernity; choose 12 or 17 courses. Ingredients are top-notch and the wine list is outstanding."

Michael Munk i bistroens køkken. - Man bliver ikke rig af at drive en Michelinrestaurant, siger Michael Munk, hvis regnskaber er gået i nul de seneste fire år. Og det vil de også gøre næste år. Foto: Vibeke Volder

Holdt øje i smug Memu hørte ikke mere fra Michelin-folkene, før de modtog en invitation til uddelingen et par dage før den fandt sted 19. februar i København. Og overraskelsen var stor, da det var deres navn, der blev råbt op som den ene af de to nye stjerner, der blev uddelt i år. Den anden gik til Restaurant Jordnær i Gentofte.- Det var en af de gode overraskelser. Selvfølgelig havde man da håbet på et eller andet, når man var inviteret derover, men bare det at være med i guiden var i sig selv en fin bedrift, siger Michael Munk.Det viste sig siden, at folkene bag Michelin havde holdt øje med Restaurant Memu i en længere periode, uden de vidste det.- De var utroligt velforberedte og vidste lige præcis, hvor vi havde arbejdet henne, hvem vi havde arbejdet sammen med, hvornår vi var startet og hvornår vi flyttede i nye lokaler. Og grundet det tror jeg, de syntes, der var stabilitet i det, siger Michael Munk.

Mette Derdaus fortid som sommelier fornægter sig ikke. Den michelinstjernede Restaurant Memu er indrettet i et stemningsfyldt kælderlokale i Torvegade i Vejle . Foto: Vibeke Volder

Ingen gastroturister Selvom Memu har opnået det, mange restauranter drømmer om, og interessen for restauranten er steget, er der også stille aftener, og ifølge Michael Munk har der ikke været så travlt, at de ikke kunne følge med. Weekenderne er dog fuldt bookede fire-seks uger i forvejen.- Vi har stadig onsdage, hvor der kun sidder fire gæster i restauranten. Men vi er også i Vejle, hvor der er ikke en enorm mængde asiatiske turister. Jeg har en god kammerat, der er køkkenchef på to restauranter i København, og 40 procent af deres gæster hver eneste dag er turister, primært fra Asien og ellers fra Rusland, fortæller Michael Munk.De mange reservationer, der fulgte i kølvandet på michelinstjernen er derfor danske gæster, der til gengæld kommer fra hele landet. Selvom Memu sammen restauranten "Ti trin ned" i Fredericia sikrer Trekantsområdet to michelinstjerner, mangler området, i Michael Munks optik, andre kulinariske fyrtårne, der kan tiltrække turister.- Vi har faktisk ikke rigtig fået nogen udenlandske reservationer. Jeg ved ikke, hvem der har gastroturister, men vi har dem i hvert fald ikke. Jeg hører meget om det, men antallet af borde med udenlandske turister kan tælles på én hånd siden februar. Gastroturismen i Danmark uden for København er ikke ret stor, medmindre man tilbyder overnatning, siger Michael Munk.Ifølge Michelin-guiden skal der tre stjerner til, før en restaurant er værd at rejse efter, mens to stjerner er værd at køre en omvej efter. En enkelt stjerne gives til en restaurant, der er "rigtig god i sin kategori".

Nye ting i støbeskeen Restaurationsbranchen er kendt som en krævende branche med lange og skæve arbejdsdage, men Michael Munk tager parrets nye roller som forældre med ophøjet ro. Planen er, at Lau skal med på arbejde så meget, det kan lade sig gøre.- Han har været med siden dag et. Vi er her bare en time før om morgenen, så han kan få lidt at spise og en ren ble. Når han sover, arbejder vi, og når han er vågen, tager vi os tid til ham. Og er der en dag, hvor han er helt umulig, må vi jo køre hjem.- Der er andre, der har klaret det før os. Selv hvis man skulle have mange flere forretninger, tror jeg sagtens, det kan lade sig gøre. Jeg tror, det handler om planlægning, siger Michael Munk.Det kunne netop godt tyde på, at parret har flere forretninger på vej. I hvert fald kan Michael Munk afsløre så meget, at "der er nye tiltag i støbeskeen inden for den nærmeste fremtid", men mere vil han ikke afsløre på nuværende tidspunkt.Han vil heller ikke udelukke, at restauranten med tiden går efter at få endnu en michelinstjerne, men det er ikke et mål, de arbejder mod lige nu.- Om der skal være flere stjerner til må være op til Michelin-guiden at bestemme. Vi kunne nok godt få en stjerne mere, hvis vi var kompromisløse og havde en investor i ryggen, der bare hældte penge ned i et stort, sort hul. Men vi har rent faktisk en forretning, vi skal have til at køre, og vi skal tjene penge hver eneste dag. Både så vi selv kan overleve, og så vi kan betale løn til vores ansatte, og derfor gambler vi ikke med at gå efter stjerne nummer to. Men hvis der skulle tilfalde en ekstra stjerne på et tidspunkt, ville det jo være fantastisk, og det vil nok også give noget mere international opmærksomhed, siger Michael Munk.