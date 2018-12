På Gram Slot er der to direktører. Svend Brodersen er direktør for virksomheden, og Sanne Brodersen er direktør for familien. Det er en nødvendighed med en klar arbejdsfordeling for at kunne være nærværende over for parrets fire børn, et af Danmarks største økologiske landbrug og formidlingen af historien, arkitekturen og kulturen på Gram Slot. Eksklusiv har besøgt Sanne og Svend Brodersen, der i 2006 fik den ide at tage ud og kigge på et slot, der var til salg.