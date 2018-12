Ronnie Holmens søde liv: Fra kagedrømme til konfekteventyr

Årstiderne er omvendte i Odense Marcipans fagcenter. Det var i foråret, at chefkonditor Ronnie Holmen udarbejdede opskrifter til Odense Marcipans lille julebog. - Jeg vil ikke sige klassisk i nye klæder, men det er det alligevel. Nogle af de traditionelle opskrifter har fået nye forme og smage. Derudover er den syrlige smag meget oppe i tiden, for eksempel lime og citron, fortæller han. Når december står for døren, skal han i gang med at kigge på opskrifter til påsken. Foto: Sugi Thiru

Som 16-årig kunne Ronnie Holmen ikke forestille sig, at han i en alder af 32 år ville være chefkonditor på Odense Marcipan, dommer i et tv-program eller lave Kronprinsens 50 års fødselsdagskage. Han har brugt halvdelen af sit liv på at skabe søde sager. Og det har han tænkt sig at blive ved med.

En stor dejskraber vipper en hvid og luftig dej i bradepander med bagepapir, smører den ud til kanterne og starter forfra. Manden med dejskraberen er Ronnie Holmen, der er chefkonditor for Odense Marcipan. Han ligner én, der kunne gøre arbejdet med lukkede øjne. Og med godt og vel halvdelen af sit liv i konditorfaget kunne han sikkert også. - Du vil nok høre mange i den her branche sige det samme. At være konditor er en meget stor del af det liv, du lever. Det er ikke et otte til 16 job, for man vil gerne være kreativ og dygtiggøre sig, fortæller Ronnie Holmen og sætter bradepanderne i en ovn. Om 10 minutter er dejen forvandlet til bagte kagebunde, der er en blanding af fragilité- og marcipanbunde. De skal være fundamentet i en kage, som Odense Marcipan laver til et boligmagasin. Kagen skal være klar til en fotosession på et bestemt tidspunkt. Sådanne deadlines er der mange af i Ronnie Holmens konditorliv. Derfor er det ikke en sjældenhed at arbejde om natten eller meget tidligt om morgenen. Men det gør ikke noget for hverken ham eller hans kollega, konditor Maria Myhre-Mikkelsen.

Ronnie Holmen Ronnie Holmen er 32 år og chefkonditor på Odense Marcipan.Han blev uddannet som konditor i 2006 på Danmarks ældste konditori Conditoriet La Glace i København. Senere har han taget en uddannelse som chocolatier og gelatier (ismester, red.).



Ronnie Holmen har arbejdet som dessertkok på Hotel d'Angleterre, Henne Kirkeby Kro, Restaurant Herman og Søllerod Kro. Han har været produktudvikler ved Summerbird og faglærer på Hotel- og Restaurantskolen i tre år.



I 2008 vandt han DM for unge konditorer. Derudover har han også været på Kokkelandsholdet og deltaget i OL, i Scandinavian Chocolate Masters og Nordic Showpiece.



Han har været dommer i TV2's program "Sukkertoppen" i to sæsoner. Et program, hvor 12 konditorpar kæmpede om at skabe de flotteste kager og desserter.



Han er født og opvokset i København. Bor i dag i Vejle med sin datter.



Ronnie Holmen kan følges på Instagram under profilnavnet ronnieholmen.

Når chefkonditor Ronnie Holmen arbejder på nye opskrifter for Odense Marcipan, går han efter, at resultatet skal være simpelt, velsmagende og flot. - Vi er stolte af, at vi laver konfekt, som der bliver en tradition ud af. Noget af det sjove ved jobbet er at opleve, at folk gerne vil prøve kræfter med vores opskrifter, fortæller Ronnie Holmen. Foto: Sugi Thiru

Wauw-faktor De synes ganske enkelt, det er sjovt at bruge deres tid i Odense Marcipans fagcenter, som er hjertet af den 109 år gamle marcipanfabrik. Job og fritid smelter let sammen på fagcentrets sort-hvid-ternede gulv med marcipan og nougat mellem hænderne og med udsigt til Toldbodgade i Odense, mens popmusik knaser ud af radioens højtalere. - At være konditor er ligeså meget en hobby, som det er et arbejde, konstaterer Ronnie Holmen. Og det har det været for ham, ligeså længe han kan huske. Det er ikke fordi, at han som dreng drømte om at blive lige præcis konditor. Han vidste, at han godt kunne lide at lave mad og bruge sine hænder, men faktisk er Ronnie Holmen ikke helt sikker på, hvor interessen for kager stammer fra. - Den historie, jeg plejer at ty til, stammer fra fødselsdagsfester i min stedfars familie. Han var i familie med en mand, der lavede vildt flotte kager. Det, der fascinerede mig, var nok wauw-faktoren, husker han. Den fascination, og en skolevejleder, gjorde det muligt for Ronnie Holmen at komme to uger i praktik på Conditoriet La Glace i København, som lagde bunden for det, der blev en vedvarende interesse. Derfor søgte han en læreplads ved konditoriet og med succes. For efter niende klasse nåede han kun at holde tre ugers sommerferie, inden han for alvor fik konditorfaget mellem hænderne i Danmarks ældste konditori.

Odense Marcipan



Læs mere på Odense Marcipan blev etableret i 1909 og er en førende producent af marcipan, bageingredienser og færdige produkter.Virksomheden har adresse på Toldbodgade i Odense.Læs mere på www.odense-marcipan.dk

Kagekunst Siden da har han blandt andet arbejdet på det femstjernede Hotel d'Angleterre, hos leverandør af luksuschokolader Summerbird og været faglærer ved Hotel- og Restaurationsskolen. - Jeg ønskede ikke at arbejde i et køkken hele livet. For daglig produktion er ikke udfordrende nok, men man kan sige, at jeg er gået den klassiske vej. Jeg har været god til at sige ja til muligheder og bruger meget af min fritid på faget. Det åbner døre. Heldigvis kan jeg den dag i dag kombinere alt det, jeg har lært, og det passer mig fint at have prøvet det hele, fortæller chefkonditoren, som er meget tilfreds med sit nuværende arbejde: - Jeg får lov at inspirere mange mennesker med noget, som er spiseligt og samtidig enormt kreativt. Det er samme drivkraft, der har resulteret i, at Ronnie Holmen har deltaget i et utal af konkurrencer, været på kokkelandsholdet og til OL. Til konkurrencer har han haft mulighed for at give kreativiteten fuld skrue. - Der er mange følelser involveret i fødevarebranchen. Det man skaber, kan blive meget personligt. Det er ligesom at lave et lille kunstværk, forklarer han og tager de færdigbagte kagebunde ud af ovnen. Selv om de er en ret basal del af en kage, er der også noget smukt over de appetitlige, lysebrune overflader. Inspiration til både nye opskrifter til Odense Marcipan og til konkurrencer finder han ved at lege i køkkenet, i samtaler med kollegaer og på Instagram. Men til konkurrencer kan man gå lidt længere i kreativitetens navn. Et godt råd, han har taget med sig fra sit første praktiksted, kom fra indehaver af Conditoriet La Glace Marianne Stagetorn Kolos' mor, Merethe Stagetorn. - Hun sagde noget i retning af, at hvis du vil være en dygtig konditor, skal du bare tage et kig rundt på de gamle bygninger i København, husker Ronnie Holmen.

Fra støvsugerslange til skulptur Det råd har han efterlevet. Fra gemmerne finder han en firkant, der ligner en lille flise fra et terrazzogulv. Den udtænkte han ved sin sidste deltagelse i OL for kokke. - Det er egentlig ret simpelt. En murer bruger mørtel, som han blander med sten. Mine sten er chokoladestykker, og min mørtel er kakaosmør, forklarer han om chokoladefirkanten. - Man kunne måske ligefrem bygge et hus af chokolade? - Ja, det kunne man faktisk godt, hvis ikke solen og regnen ville ødelægge det, svarer Ronnie Holmen og tilføjer: - Næsten alt kan gengives i fødevarer. Det handler bare om at få idéen. Og dem har han fået mange af i sit konditorliv. Til skulpturer i konditorikonkurrencer har han brugt alt fra støvsugerslanger, til isoleringsrør af flamingo, skruer og søm. Materialerne har han brugt til at lave forme med. - Det, man skaber til konkurrencerne, er langt fra hverdagen. Man presser sig selv til noget nyt. På den måde bliver man ved med at udvikle sig, og på den måde er der altid et nyt mål at løbe efter, mener han.

En del af Danmarkshistorien Det er ikke kun konkurrencer, der har givet et skub i dygtiggørelsens navn. Det gjorde det også, da Ronnie Holmen sagde ja til at være dommer i TV 2-programmet "Sukkertoppen". - Jeg var skræmt, da jeg sagde ja til "Sukkertoppen", for der sætter man både sig selv og virksomheden på spidsen. På samme tid står jeg kun for en brøkdel af, hvordan det går, og som fagmand har man jo en faglig stolthed, fortæller Ronnie Holmen, som ikke havde grund til at være nervøs, for tv-programmet forløb godt. Samme faglige stolthed sætter han på spil, når han har haft ansvaret for at lave kager til blandt andet rockstjerner som Metallica og den kongelige familie. Senest i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag, hvor fødselsdagskagen var en kunstnerisk fortolkning af Dannebrog. - Der er en personlig stolthed ved at være en del af noget større. Ved at være en del af historien, fortæller Ronnie Holmen. Hvordan resten af hans egen historie skal forme sig, har han ikke et klart svar på lige nu: - Vi må se, hvad tiden bringer. Alle mennesker er jo selvstændige individer med drømme om fremtiden. Det kunne være sjovt at skabe sit eget en dag.