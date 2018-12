Personlig shopper anbefaler: Hop ind i nytåret i pailetter og leopardprint

Mange benytter nytårsaften til at gøre lidt ekstra ud af sig selv. Sætte håret, trække i et pænt sæt tøj og måske endda male læberne røde. Hvad enten årets sidste aften skal fejres med en stor fest eller en intim middag med de nærmeste, er det rart at føle, at man ser godt ud, når det nye år begynder.

Vi har derfor bedt Magasin Odenses personlige shoppere komme med deres bud på tre nytårssæt på tre forskellige budgetter. Fælles for alle tre sæt er, at tøjet kan bruges hver for sig efter nytår, for eksempel tilsat en t-shirt, cowboybukser og flade sko.

- Det handler om at kunne bruge tingene til forskellige outfit, så der ikke bliver en festgarderobe og en hverdagsgarderobe, siger Cecilie Mackesprang, der er personlig shopper.

De personlige shoppere lever af at klæde kvinder og mænd på.

- Det er alle typer, aldre og behov, der benytter sig af tilbuddet. Det er den nybagte mor, der mangler hjælp til opdatering af garderoben, og folk, der skal til bryllup, siger Cecilie Mackesprang.

Konceptet er gratis, og man er ikke forpligtet til at købe de ting, de personlige shoppere finder til en.

- Mange giver en personlig shopper i gave. De køber et gavekort til Magasin og booker samtidig en tid, siger Cecilie Mackesprang.