På Lisbjerg Bakke er en lille skov af moderne træhuse vokset frem

- Jeg vil påstå, at træ har nogle tryghedsskabende egenskaber, fordi det er et levende materiale. Det er din krop også. På den måde opstår der automatisk et fællesskab, hvorimod syntetiske materialer kan virke fremmedgørende, fortæller han.

Træ knirker, slår små revner, er varmt, regulerer luftfugtighed og dæmper støj. Det er med andre ord levende. Det er nogle af de egenskaber, som arkitekt Søren Nielsen fremhæver ved at bruge et organisk naturmateriale som træ i et byggeri.

Træhusene på Lisbjerg Bakke i Aarhus Kommune stod færdig i sommeren 2018.Byggeriet består af fire boligtyper, der fordeler sig over seks blokke på tre og fire etager og er det første af sin slags i Danmark. Det er bygget ud fra et system, hvor det er muligt at demontere materialerne til genanvendelse.Boligerne har 35 lejligheder og fem ungdomsboliger.Det er et alment byggeri på 4100 kvadratmeter bygget i fire etager af massivtræ og med ubehandlede træfacader.Beton og stål er anvendt, hvor det giver mening. For eksempel er beton brugt for at opfylde høje lydkrav.Det er arkitektvirksomheden Vandkunsten, der har tegnet projektet, og boligorganisationen AL2bolig, der står bag byggeriet.Byggeriet er et DGNB-certificerede projekt på guld-niveau. DGNB er en certificering af bæredygtigt byggeri.Vandkunsten vandt prisen Årets byggeri 2018 sammen med Campus Bornholm af Cubo Arkitekter. Det er Magasinet Byggeri er vært for kåringen. De nominerede byggerier bedømmes af en dommerkomité af branchedirektører.Byggearbejdets omkostninger er på 11.000 kroner pr. kvadratmeter eksklusiv moms.Pris for leje pr. måned for en to-værelses lejlighed på 73 kvadratmeter er 6.340 kroner.Læs mere på www.vandkunsten.dk og www.al2bolig.dk

- På den måde fremhæver vi tiden, der i virkeligheden er en dimension i byggeriet, som giver ekstra historisk dybde, når man kan se, hvor gammelt det er. Husene behøver ikke se ud som om de er nye. Den kultur vil vi gerne rykke ved i Danmark. Når den historiske dimension mangler, gør den os i virkeligheden fattigere. Det svarer til at fylde kroppen med silikone, fordi vi er blevet 40 år. Det er utåleligt i længden. Det er bedre at have en kultur, hvor man værdsætter tidens tand som en dimension i hverdagen, fortæller Søren Nielsen og understreger, at patinering ikke er et tegn på at træet er ved at rådne.

- I Danmark er der en tendens til, at folk synes, at udvendigt træværk skal ligne en karamelstang for altid og derfor males med gift. Dernede (i Østrig og Schweiz) har man en trækultur med gamle huse på landet. De er fuldstændig blakket af patina: helt mørke under tagudhæng, hvidgrå forneden og med skjolder, fortæller han.

Træhusene på Lisbjerg Bakker er en del af udviklingsprojektet Den nye by i Lisbjerg, som blev sat i værk af Aarhus Kommune i starten af nullerne og rækker 60 år ud i fremtiden.Planen skal sikre fremtidig udvikling og kapacitet for boliger og erhverv nord for Aarhus.Visionen for Lisbjerg er at bygge en tæt og urban by med en levende bymidte, intime byrum, tætte boligbebyggelser og detailhandel. Derudover også attraktive områder for erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter.Lisbjerg bliver en bydel med plads til 8000 indbyggere i 2026 og over 25.000 over de kommende årtier.Det samlede areal for boligområdet er cirka en million kvadratmeter.Læs mere på www.nylisbjerg.dk

En mytedræber

Det er boligorganisationen AL2Bolig, der har været bygherre, Hustømrerne A/S har stået for byggeriet, mens Vandkunsten har stået for arkitekttegningerne. Husene er opført i et system, der kaldes Wood Stock, som er et søjlebjælkesystem i limtræ. Det er udviklet af ingeniørvirksomheden Moe i samarbejde med Vandkunsten. I Danmark er der ikke tradition for at bygge huse af træ blandt andet på grund af frygten for, at det fugtige klima gør det umuligt at holde træværket tørt.

- Det er en myte, men det er rigtigt, at der har været en masse problemer med træ i byggeri. Det har været fordi, det er blevet brugt forkert, fortæller Søren Nielsen og tilføjer:

- Der har i øvrigt også været masser af problemer med beton, hvilket ikke afholder os fra at anvende det rutinemæssigt.

Han nævner energisparertiderne i 70'erne som et eksempel på, at man havde store problemer med skimmelsvamp og fugt i indvendigt træ. Det var særligt efter, man indførte dampspærren (bruges som membran, der skal forhindre fugtig luft i at trænge gennem tage og vægge, red.). På Lisbjerg Bakke er der ingen dampspærrer i byggeriet, og husene er sat op på en måde, så det endda kan holde uden overfladebehandling. Den udvendige del er af rødgran, som er beskyttet af tavleudhæng og gesimser som sikrer, at træfacaden ikke bliver udsat for vedvarende fugt, men kan tørre ud.