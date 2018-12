4 stykker laks á 80 gram

50 gram rygeost

100 gram mayonnaise

1 lille bakke karse

2 spsk. smørristede brødkrummer (af toastbrødet til hovedretten)

Sauce til laks 10 gram fintskåret purløg

15 gram fintskåret skalotteløg

45 gram rogn

4 gram friskpresset citronsaft

80 gram fløde 38%

1 gram fint salt

Laks i stykker på 80 gram krydres med røget havsalt. Lad laksen stå på køl i et døgn.

Bag laksen ved 45-50 grader med 60 procent damp, hvis muligt, ellers kan man sætte en bradepande med kogende vand ind i bunden af ovnen. (Sæt bradepanden ind og hæld kogende vand i bradepanden).

Laksen bages i cirka 20-25 minutter eller til den er mør. Dette kontrolleres nemmest ved at give den et lille tryk for at se, om den skiller ad i lagene.

Saucen laves af økologisk fløde, finthakket purløg, skalotteløg og ørredrogn eller stenbidderrogn.