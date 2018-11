Naturfredningsforeningen giver gode råd til en grøn jul

Gør det nogen forskel for miljøet at arbejde på at holde en bæredygtig jul? Svaret er ja, hvis man spørger Sine Beuse Fauerby, der er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening. - Det er den evige diskussion. Men hvis vi alle sammen tænker, at det ikke gør nogen forskel, hvad man gør, så rykker det ikke noget. Vi kan se, at økologi har rykket de sidste mange år, fordi efterspørgslen er steget. Det betyder, at flere landmænd lægger om til økologi. Er vi mange nok, der gør det, rykker det noget, mener hun. Foto: Scanpix

Gå efter miljømærkerne, spis økologisk og gentænk børnenes pakkekalender er nogle af de råd, som seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening, står klar med, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan julen kan gøres bæredygtig.

1. Spis økologisk og klimavenlig julemad. - Et af de vigtigste områder er al den mad, vi spiser i julen. Her kan man gøre en forskel ved at vælge økologiske produkter. Man kan sagtens få økologisk and eller flæskesteg. Den nye trend er at spise vegetarisk eller vegansk. Julen behøver ikke at være et kæmpe kødorgie. Julefrokosten behøver ikke være fuld af frikadelle, medisterpølse og flæskesteg. Man kan sagtens servere lidt mere klimavenlige alternativer.

Sine Beuse Fauerby er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos organisationen.



Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiverSine Beuse Fauerskov fra Danmarks Naturfredningsforening. PR-foto: Kristian Ørsted Petersen

2. Giv oplevelser i julegaver. - Hvad giver vi hinanden i julegaver? Der er behov for en kæmpe udvikling fra at give hinanden produkter til at snakke om, at man også kan give for eksempel oplevelser eller services. Det er en omstilling lige nu. Det kan være julegaver som et abonnement, et årskort til et museum eller et gavekort til en biograftur. Hvis man ønsker sig et særligt produkt, kan det være, at det kan fås brugt. Genbrugsbutikkerne kan sagtens være fyldt med gode gaveidéer. Det er også megapopulært. Vi har i virkeligheden alle sammen alt for mange produkter hver især. Lige nu er det et ret stort område, at mange bestiller varer hjem fra Kina over internettet, men når man køber sådanne produkter, skal man være opmærksom på, at de ikke er underlagt EU's regulering. Man kan hurtigt ende med, at produktet er produceret under ringe forhold, holder dårligt og afgiver kemiske stoffer.

3. Gå efter miljømærkerne. - Når du køber julegaver, så kig efter miljømærker som for eksempel Svanemærket eller EU-blomsten. Som forbruger er det den garanti, man har, for at det er det mest miljørigtige alternativ, der findes på markedet. Det kan man generelt have som hovedregel, når man handler.

4. Gavepapir eller gamle aviser. Hvis man går helt ned i detaljen, kan man også tage gavepapiret til diskussion. Man kan også få svanemærket gavepapir, men ellers kan man pakke sine julegaver ind i gamle aviser.

5. Alternativ pakkekalender. - En af de fælder, man typisk falder i, er pakkekalendere til børn. I stedet for at give en plastikdims, som de i virkeligheden ikke rigtig har brug for, kan man være kreativ. Personligt fandt jeg sidste år på en idé, der virkede ret godt. Mange børn spiller computer- og ipadspil. Derfor gav jeg virtuelle penge til spillene, som de kunne spare op. En god grundregel er at spørge sig selv: "Er den her ting virkelig noget, som børnene har brug for?"

6. Kreativ julepynt. - Køb julepynt, der er produceret under ordentlige forhold. Noget elektronisk julepynt producerer meget affald - også selvom det er et lille stykke pynt kan man blive overrasket over, hvor meget affald produktionen af produktet har skabt et eller andet sted i verden. For mange er det en hyggelig tradition at lave sit eget julepynt. Det område kan man udvide meget mere.

7. Køb økologisk juletræ. - Det bedste ville være, hvis man kunne grave juletræet op, sætte det inde i stuen, og efter juleaften grave det ned igen. Men for mange af os virker det nok lidt uoverskueligt og ikke rigtig praktisk muligt. det kan ikke rigtig gå den vej. Derfor er det næstbedste at købe økologiske juletræer. Efter jul kan man stille det ud på altanen eller i haven og hænge fuglefoder på. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de økologiske juletræer er dyrere og holder ikke nødvendigvis på grannålene ligeså lang tid som andre juletræer.