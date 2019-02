Min søn skal giftes igen - bør han oprette et testamente?

? Kære Monica Kromann, jeg har en søn, som er fraskilt, med to børn. Han har lige fået et barn med en kvinde, som han påtænker at gifte sig med senere på året. Hvad skal de tage højde for rent testamentarisk før brylluppet?

! Kære Ole, tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Først vil jeg forklare, hvad der sker, såfremt din søn ikke opretter et testamente. På nuværende tidspunkt har din søn tre arvinger, som er hans tre børn. Det vil sige, at såfremt din søn afgår ved døden, inden han bliver gift, eller før han opretter et testamente, så arver hans tre børn 1/3 hver. Når din søn gifter sig senere på året, bliver hans ægtefælle også arving og vil arve halvdelen efter ham. Hans tre børn vil skulle dele den resterende halvdel.

Hvis din søn ikke ønsker, at arven efter ham skal fordeles som beskrevet ovenfor, bør han oprette et testamente. I et testamente kan han frit råde over 75 procent af sin formue. De resterende 25 procent er tvangsarv, som tilfalder ægtefællen og børnene.

I forhold til oprettelsen af et testamente kan det være en god idé heri at tage højde for, at det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo med særbørn, hvis de ikke giver samtykke hertil.

Det indebærer, at såfremt din søn bliver førstafdøde, kan hans ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo uden samtykke fra din søns to børn fra det tidligere ægteskab. Derudover er det heller ikke muligt at sidde i uskiftet bo med særejemidler. Dette kan give anledning til at overveje, hvorvidt din søns kommende ægtefælle skal begunstiges i højere grad i et testamente, end hun er uden et testamente.

Du skriver, at din søn igennem årene har fået pengegaver, som er givet som særeje, og at hans arv efter dig ligeledes skal være særeje. Det betyder, at din søn ved en eventuel skilsmisse eller død, ikke skal dele disse midler med sin hustru. Da der er tale om tredjemandsbestemt særeje, kan din søn som udgangspunkt ikke selv bestemme, om særejemidlerne skal indgå i delingsformuen, der er den formue, der skal ligedeles mellem ægtefællerne ved skilsmisse eller død. Din søn kan dog godt testere over sine særejemidler i et testamente.

Overordnet set bør din søn og hans kommende ægtefælle overveje, om de ønsker, at arven efter dem skal fordeles på en anden måde end den, arveloven foreskriver. Derudover bør de overveje, om arven efter dem skal gøres til deres arvingers særeje, da dette også kan bestemmes i et testamente.

Jeg vil anbefale din søn og hans kommende ægtefælle at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret for at høre nærmere om mulighederne for at oprette et testamente. Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)