Madaktivisme: Hjemmelavet mad er Hahnemanns mærkesag

Trine Hahnemann har altid slået et slag for hjemmelavet mad. For den entreprenante kvinde er det indgangen til alt fra dannelse til bæredygtighed.

Hvordan hjemmelavet mad kan afhjælpe de problemer, virker det til, at hun kan snakke om i timevis, men hun understreger, at talestrømmen ikke skal betragtes som en løftet pegefinger. For hende handler det om livskvalitet.

- Det her sted handler om at se verden gennem mad. Der er så mange problemer: ensomhed, sundhed og klima. Der er mange, som flygter fra deres land, og i hele verden finder en kæmpe højredrejning sted, hvor mange føler sig marginaliseret og vrede, fortæller hun.

Kærlighed gennem mad

For det første på grund af sundhed. Den hjemmelavede mad er ikke i samme grad tilsat sukker, salt og tilsætningsstoffer som for eksempel færdigretter er. For klimaet er det også væsentligt, at klodens befolkning forstår, hvor råvarerne kommer fra: Hvordan de bliver sået, vokser og høstet.

- Hvis vi forstod den cyklus bedre, ville vi ikke altid købe det billigste. Det kan planeten ikke holde til, mener hun.

Også når det kommer til forståelse af kulturer, er hjemmelavet og traditionel mad afgørende.

- Du viser din identitet gennem mad. Mad er ikke kunst, det er kultur. Den åbner vores sanser og forståelse for andre. Og det er der brug for, mener Trine Hahnemann.

Selv bruger hun madlavning som en pause fra et travlt liv.

- Sommetider er det skørt, at vi hellere gider sidde foran vores smartphone end at lave mad, mener hun og slår et slag for Emma Gad:

- Børn lærer om samfundet og normer igennem samtalerne om bordet. Tænk på alt det, der bliver udvekslet over maden. Vi griner altid af Emma Gad, men hendes tanker er enormt dannende, fortæller hun.

Trine Hahnemann har blandt andet holdt foredrag og lavet mad til The Nordic Council og Ministers eventet Rio+20, som var en konference om bæredygtig udvikling. Hun har udført arbejde for FN og lavet mad med kvinder i Nørrebro Kvindecenter og i flygtningelejre.