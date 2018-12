Historien om Louise Kragh starter med de fineste skjorteknapper og slutter med fire årlige smykkekollektioner i 500 udvalgte butikker i hele verden. Udgangspunktet er porcelæn, basen er produktionen i Aarhus, og smykkerne er masseproducerede unika. Eksklusiv har mødt smykkedesigner Louise Kragh, der egentlig helst vil stå så langt væk fra rampelyset som muligt og bare finde på.

Fine, tynde knapper i porcelæn med aftryk af hendes mormors gamle blonde. Sådan startede det funklende eventyr for Louise Kragh, da hun som færdiguddannet beklædningsdesigner ville designe knapper til nogle skjorter. Men knapperne var alt for fine, og hvordan skulle man i øvrigt vaske skjorten, uden at det ville slide på knapperne? Det fungerede ikke rigtig. Men knapperne. De var så fine, at et eller andet skulle de bruges til. En skjorteknap blev derfor hurtigt til et vedhæng i en halskæde, og to andre blev til øreringe. Og inden hun fik set sig om, havde Louise Kragh samlet en hel mappe med sin første smykkekollektion til præsentation og gik rundt i Aarhus og i København og bankede på døre. Og de døre, de blev åbnet: I første omgang to i Aarhus og en i København.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at holde produktionen herhjemme. Det jeg elsker allermest ved mit arbejde, er at lave smykkerne, siger Louise Kragh, der har al produktion samlet i Aarhus. Foto: Robert Wengler

Trilles i hånden I dag, 14 år senere, sælger Louise Kragh sine smykker i mere end 500 butikker spredt ud over hele verden, men basen er stadig den samme. For Louise Kraghs håndlavede smykker skal for alt i verden ikke flyttes fra Aarhus. - Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at holde produktionen herhjemme. Det jeg elsker allermest ved mit arbejde, er at lave smykkerne. Det er i produktionen, jeg finder inspirationen til nyt, og resultatet bliver måske ikke, som jeg havde tænkt, netop fordi jeg er den af processen og kan ændre retning undervejs. Til noget bedre. Hvis produktionen ikke lå herhjemme, ville det hele blive fremmedgjort, siger Louise Kragh og fortsætter: - Vi laver masseproducerede unika. Vi triller selv keramikkuglerne, vi laver selv glasuren og endda også stativerne, kuglernes brændes på. Hun står midt i sit 300 kvadratmeter store værksted i Aarhus med sine folk omkring sig. Alle har deres plads og funktion, som for eksempel keramikeren Lisbeth Jørgensen, der sidder og triller lerkuglerne i hånden. De skal trilles af to omgange for at få den helt rette form og konsistens. Derefter dypper hun dem i orange glasur, inden de skal brændes færdige i ovnen. Louise Kragh sætter sig ved et arbejdsbord ved siden af. Hun er i gang med at lave den næste kollektion, der kan købes fra årsskiftet. I porcelæn selvfølgelig.

Skjorteknapperne, som det hele startede med for Louise Kragh. Foto: Robert Wengler

Penselstrøg - Porcelænet er det, der adskiller mig fra meget af det andet. Det er vores historie. Vores kerneforce, forklarer hun. Louise Kragh tager et flat stykke porcelæn op i hånden, dypper det i en bøtte vand, så overfladen er våd og lader en pensel efterlade en mørkeblå farve midt i alt det hvide. Derefter lader hun farven selv finde sin vej og sit udtryk på porcelænet, inden hun lægger det forsigtigt på bordet foran sig og tager en ny. - Jeg laver også smykker i andre materialer end porcelæn, og det er helt bevidst, for på den måde træder porcelænet mere frem midt imellem alt det andet, synes jeg. Og omvendt, siger Louise Kragh. Hun har nu malet på 10 af det, der ender med at blive unikke håndmalede øreringe. Kollektionen hedder selvfølgelig "Unik". - I bund og grund er jeg egentlig ret egoistisk, for jeg laver bare det, der gør mig glad. Det udspringer af mit eget behov, og det er klart den sjoveste del for mig at få delene hjem, lave smykkerne færdige og samle dem, siger hun.

Det er svært at vælge en klar favorit, men lige nu er Louise Kragh særligt glad for smykket "Baroque 0311". Foto: Robert Wengler

Fokus og frirum Hvad der startede som en elsket hobby derhjemme ved drejeskiven, er nu blevet hendes levebrød. - Ler og keramik har altid været min hobby og mit dejlige frirum, og dengang med knapperne havde jeg da en frygt for, at det pludselig skulle blive hverdag, og at glæden ved det hele skulle forsvinde. Men egentlig overvejede jeg det ikke så meget. Det ene tog bare det andet, ligesom dengang jeg læste til socialrådgiver og droppede ud tre måneder før, jeg var færdiguddannet. Jeg fik muligheden for at læse til beklædningsdesigner, og så greb jeg den, fortæller Louise Kragh, der nu står ved sit andet arbejdsbord med en bakke fyldt med groft salt, som smykkerne står godt i. - Jeg lavede også brugsting dengang, som for eksempel vores kaffekopper her i værkstedet, men der er svært at forene brugsting og smykker, og jeg valgte mit fokus. Det har jeg aldrig fortrudt, konstaterer hun.

Ringe og ørestikker fra de nyere kollektioner. Foto: Robert Wengler

Det smukke smykke Louise Kragh ser pludselig op og smiler for så at blive alvorlig igen. - Jeg har måske lidt fortrudt, at firmaet bærer mit eget navn, for jeg vil egentlig allerhelst bare gerne stå bagved og finde på. Men det var jo mig og mine smykker. Hvis jeg skulle starte min smykkevirksomhed op i dag her 14 år efter, ville jeg nok ikke nødvendigvis have, det skulle hedde Louise Kragh, erkender hun ærligt. Bag hende står vinterens udvalgte farver i klar glasur i hendes egne kopper og skåle. Rød, mørkelilla, sandfarvet, mørkegrå, mørkegrøn og sort. At gå med smykker handler ifølge Louise Kragh om følelser, om minder og om at være tilpas pyntesyg. Men hvornår er et smykke smukt? I Norge er de glade for farver og porcelæn, i Danmark og Sverige skal det være enkelt og helst uden farve, og i Tyskland skal det bare være stort. Men for Louise Kragh er der en fællesnævner for det smukke smykke. - Et smykke er smukt, når proportionerne holder, når smykket er harmonisk, og når der er kontraster i både farver, former og materialer, siger hun.

- Porcelænet er det, der adskiller mig fra meget af det andet. Det er vores historie. Vores kerneforce, forklarer Louise Kragh. Foto: Robert Wengler

Unika hedder den nye smykkekollektion fra Louise Kragh. Her sidder hun og maler på porcelænet. Foto: Robert Wengler

- Vi laver masseproducerede unika. Vi triller selv keramikkuglerne, vi laver selv glasuren og endda også stativerne, kuglernes brændes på. Foto: Robert Wengler

I produktion. Foto: Robert Wengler

Louise Kragh. Foto: Robert Wengler

Den nye kollektion vil komme i butikkerne fra årsskiftet. Foto: Robert Wengler

Vinterens farver i Louise Kraghs univers. Foto: Robert Wengler