Landmand i praktik ud i udlandet: Køerne fik Anna til Irland

- Jeg er langt i uddannelsen og havde kun tre måneder tilbage, inden jeg skulle i gang med mit andet hovedforløb. Og jeg kunne ikke få en dansk praktikplads, for jeg havde ikke erfaring med malkekvæg. Jeg blev foreslået Irland og tænkte, at det prøver jeg, fortæller Anna Skytte Sørensen, der stammer fra Otterup på Nordfyn.

Det var egentlig ikke planen, at hun skulle tage sin praktik i udlandet, men hun er glad for beslutningen.

- Gør det

Selv om hun havde mulighed for at rejse, nærmest hvor hen det skulle være, valgte hun Irland, fordi praktikperioden kun var tre måneder. Hun syntes, det var for omstændigt at rejse længere væk. Samtidig har Kold College mange samarbejder i Irland, derfor var landet oplagt.

- Hvis det er noget, man overvejer, skal man gøre det. For det er fedt. Jeg får forbedret mit engelske, og selv om det ikke er længere væk, har de en helt anden kultur og måde at gøre tingene på.

Når Anna Skytte Sørensen rejser retur fra Irland i slutningen af januar, skal hun igennem sit andet og sidste grundforløb på uddannelsen. Men hvad fremtiden bringer efter Kold College, er hun ikke helt klar over.

- Jeg bliver ved med at ændre mening. Jeg kan rigtig godt lide svin, og hvis jeg fik tilbudt et job med frilandsgrise, ville jeg elske at gå udenfor og passe grise. Men jeg tror, jeg ender med at læse videre til jordbrugsteknolog. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det konventionelle svinelandbrug ikke er mig, siger hun.